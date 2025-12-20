Llegan 180 militares para reforzar la seguridad en Culiacán, Sinaloa

Defensa refuerza la seguridad en el estado de Sinaloa con 180 efectivos. Foto: AP

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el arribo de 180 elementos del cuerpo de fuerzas especiales del Ejército a la capital del estado para reforzar los operativos en la ciudad.

Fue mediante su cuenta de la red social X en que comunicaron el arribo de estos elementos que se incorporan a labores de vigilancia en Culiacán. https://x.com/defensamx1/status/2002430986336805276?s=46&t=3C6GTAUNuO3SDhS1inVg9g

La llegada se da bajo un contexto de incremento en ataques a inmuebles en zonas céntricas y de señalamientos de que ha disminuido la vigilancia federal.

A este respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre esta presunta disminución en la presencia de militares en Culiacán, a lo que respondió que no es así y que se han mantenido.

“No hay menos militares, no se ha ido nadie de aquí, ni se va a ir; van a mantenerse el número de militares”, dijo.

En ese sentido, Rocha aseguró que es parte de una estrategia especial para que los militares estén bien distribuidos.

Sin embargo, algunos retenes se han ido levantando de donde se encontraban y en algunos casos causado ataques a inmuebles como uno ocurrido la mañana del jueves último en un casino del sector Universitarios que fue baleado y quemado de forma parcial.

Este lugar se encuentra sobre la avenida las Américas que en menos de 12 horas tuvo al menos otro evento violento con un feminicidio en la zona conocida como la glorieta, apenas a unos metros de dicho casino.

Tras el ataque, el establecimiento anunció el cese de operaciones.

Ese mismo jueves hubo registro de al menos cuatro inmuebles “vandalizados” en distintos puntos.

Para el viernes otros tres inmuebles fueron atacados, uno de ellos en el sector Chapultepec en donde un vehículo Porche Cayena fue incendiado.

Entre enero y noviembre hay registro de 157 inmuebles atacados por grupos armados ya sea incendiados o baleados, y en algunos casos, ambos tipos de ataques.

Este nuevo contingente de 180 efectivos militares arribó alrededor de las 10 de la mañana a la base aérea número 10 con sede en Culiacán para trasladarse al cuartel militar.