Nuevo choque armado en Escuinapa, Sinaloa, vuelve a dejar bloqueos en la carretera Mazatlán-Tepic

CULIACÁN, Sin. (apro)- Escuinapa fue una vez más escenario de choques armados entre grupos rivales del crimen organizado con bloqueos carreteros y un saldo preliminar de al menos dos muertos víctimas indirectas del enfrentamiento en la cabecera municipal de este municipio al sur de Sinaloa.

Los bloqueos suceden una vez más al sur sobre la carretera Mazatlán-Tepic. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) ya se trabaja en la zona para liberar el tráfico en conjunto con la Guardia Nacional division caminos y de personal del Ejército.

#SSPSinaloa informa que, este domingo 21 de diciembre, el Grupo Interinstitucional ha liberado la autopista Mazatlán-Tepic. Las labores de remoción en las inmediaciones de la vía de comunicación terrestre continúan, por lo que se invita a circular con precaución y a atender las… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) December 21, 2025

Apenas el miércoles último en ese mismo municipio (que hace frontera con Nayarit al sur) quedó paralizado por choques armados tanto en su zona rural como en la cabecera municipal lo que provocó una parálisis de toda actividad que se extendió al día siguiente como medida de seguridad.?

El saldo fue de tres muertos catalogados “por enfrentamiento” y al menos tres vehículos incinerados para bloquear la carretera.

En este nuevo choque armado aún no se confirman cifras sobre el enfrentamiento, sin embargo, medios locales reportan al menos dos bajas víctimas indirectas.

Por otra parte, la violencia no se ha limitado a esa zona ya que en Culiacán se reportaron al menos tres asesinatos y tres inmuebles incendiados y baleados durante la noche del sábado, mientras que este domingo se reporta el hallazgo de una hielera con restos humanos en la comunidad de Costa Rica, al sur de la capital.

Apenas la mañana de este sábado último arribaron 180 efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército para apoyar en labores de vigilancia en la ciudad.

Sin embargo, apenas a unas calles de la Fiscalía General del Estado en el sector Tres Ríos grupos armados reventaron un domicilio dejándolo en llamas, con saldo de una mujer mayor intoxicada por humo en el sector.

Respecto a los restos humanos hallados al sur de Culiacán, en el libramiento hacia San Pedro, comunidad de Navolato, en una zona de mucha violencia entre grupos antagónicos.