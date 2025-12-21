Recuperan plaza cívica de Tepoztlán tras décadas de comercio semifijo

CUERNAVACA (apro).- Tras más de seis décadas de ocupación por comercio semifijo y ambulante, la plaza cívica de Tepoztlán y una calle contigua fueron recuperadas mediante un operativo con presencia policial, como parte de un proyecto impulsado por la asamblea comunitaria y el ayuntamiento para la recuperación de espacios públicos.

En este contexto, autoridades estatales anunciaron que en 2026 se destinarán recursos adicionales para el rescate y mejora de la imagen urbana del Pueblo Mágico.

La liberación se realizó a través de dos operativos de desalojo: el primero, durante la madrugada del viernes, para retirar los puestos instalados en la calle Envila, a un costado de la presidencia municipal; el segundo, la noche del mismo viernes, en la plaza cívica.

Comerciantes afectados denunciaron que el primer operativo se llevó a cabo con la participación de alrededor de 400 personas, entre policías estatales, municipales, civiles encapuchados e incluso elementos de la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa realizada ese mismo viernes en el Zócalo de Cuernavaca, señalaron que el desalojo fue violento y encabezado por el presidente municipal, Perseo Quiroz Rendón.

“Hubo golpes y disparos al aire por parte de los encapuchados”, relató una de las comerciantes.

Los comerciantes señalaron que su oposición a la liberación de la plaza cívica responde a que el retiro de los puestos afecta de manera directa su principal fuente de trabajo y, con ello, la manutención de sus familias. Afirmaron que muchos de ellos dependen exclusivamente de la venta en ese espacio para subsistir y que el desalojo los dejó sin una alternativa inmediata para continuar con su actividad económica.

Los inconformes también acusaron que el alcalde incumplió una suspensión otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al ejecutar el desalojo y el decomiso de puestos y mercancía, pese a una orden judicial que —aseguraron— obligaba a reubicarlos en el mismo espacio o en calles aledañas.

El abogado Horacio Solís Barragán sostuvo que la resolución judicial ordenaba permitir el regreso de los comerciantes a la plaza cívica o a vialidades cercanas, lo cual no ocurrió.

“La suspensión fue ignorada y los comerciantes quedaron sin ningún espacio para vender”, afirmó.

Indicó que los afectados cuentan con permisos otorgados por el Congreso del Estado y rechazó que se trate de comercio ambulante. Añadió que el desalojo se sustentó en un acuerdo de cabildo que, subrayó, no puede estar por encima de una resolución judicial federal.

“Ningún acuerdo de cabildo puede invalidar una suspensión federal”, enfatizó.

No obstante, Proceso tuvo acceso a la resolución judicial en la que se negó la suspensión definitiva, al privilegiar el derecho colectivo al uso y disfrute de la plaza cívica y las calles. En ese mismo documento se otorgó la suspensión únicamente a un grupo minoritario de comerciantes con locales establecidos alrededor de la plaza, los cuales no pueden ser removidos.

Versión oficial

En entrevista, el presidente municipal Perseo Quiroz Rendón aseguró que el operativo se realizó dentro del marco legal y sin impedimento judicial. Negó que se hayan cometido detenciones arbitrarias o violaciones a amparos promovidos por comerciantes.

“Se liberó la plaza y no había ningún impedimento legal para hacerlo. Algunos amparos estaban en trámite, pero ninguno prohibía la liberación de espacios públicos”, sostuvo.

Explicó que la decisión respondió a solicitudes ciudadanas expresadas en una asamblea comunitaria que reunió a alrededor de mil 200 personas, donde —dijo— la mayoría se pronunció a favor de la liberación de la plaza por razones de seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

“Había tanques de gas colindando con escuelas y no existían condiciones mínimas de protección civil”, señaló.

El alcalde indicó que la plaza será destinada a actividades cívicas, culturales y deportivas, y que el comercio semifijo y ambulante será regulado de manera gradual. Aseguró que los vendedores serán reubicados en espacios como el mercado municipal, bajo esquemas ordenados y transparentes.

Sobre las quejas históricas por la asignación de locales, afirmó que los casos se revisan de manera individual con supervisión del cabildo y conforme a la Ley Orgánica Municipal. Añadió que ya se han recuperado locales otorgados de forma irregular, principalmente a exservidores públicos o mediante intermediarios.

Quiroz denunció que en administraciones anteriores existieron acuerdos entre comerciantes y funcionarios del área de Permisos y Licencias que permitieron el crecimiento desordenado del comercio informal, particularmente en la venta de cerveza.

“Nadie se atrevía a tocar a los vendedores”, afirmó.

Explicó que estas acciones forman parte de un programa integral de recuperación de espacios públicos, que incluye reformas a los reglamentos de Permisos y Licencias para definir días de venta, tiempos de instalación y giros comerciales, manteniendo la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública.

Finalmente, adelantó que la plaza cívica será sede de eventos cívicos, culturales y deportivos, como la cuarta Feria del Libro de Tepoztlán y torneos deportivos, y que se gestionarán recursos estatales y federales para una remodelación integral con consulta ciudadana y transparencia. Descartó la instalación de cadenas comerciales.

Visita de la gobernadora

Durante el fin de semana, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, visitó Tepoztlán para respaldar las acciones del gobierno municipal en la recuperación de espacios públicos y anunció que en 2026 se destinarán recursos estatales para el mejoramiento de la plaza cívica ubicada junto al Ayuntamiento.

La mandataria realizó un recorrido por la zona acompañada de los secretarios Daniel Altafi Valladares, de Turismo; Adolfo Barragán Cena, de Infraestructura; y Víctor Sánchez Trujillo, de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como del alcalde Perseo Quiroz Rendón. Señaló que se trabaja en un proyecto integral que deberá respetar el valor histórico del espacio y el entorno natural del municipio.

Durante la gira, González Saravia dialogó con comerciantes, habitantes y visitantes del centro de Tepoztlán.

Por su parte, el secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, respaldó la liberación de la plaza cívica y la decisión del ayuntamiento de retirar el comercio semifijo. Entrevistado tras el recorrido, señaló que la medida fue resultado de un proceso previo de notificaciones.

“Se avisó las suficientes veces y el pueblo de Tepoztlán decidió no tener comercio en su plaza cívica”, afirmó.

Indicó que, con la plaza libre, se abre la posibilidad de impulsar proyectos turísticos y económicos en coordinación con el gobierno estatal, y adelantó que se instalarán mesas de trabajo para definir un proyecto integral que deberá socializarse con la población antes de concretarse.

Mientras tanto, habitantes originarios de Tepoztlán, vecinos avecindados y visitantes coincidieron en que, tras el retiro del comercio semifijo, el centro del Pueblo Mágico muestra una mejor imagen urbana. Consideraron positivo que se hayan recuperado los espacios públicos, al tratarse de zonas emblemáticas para la convivencia comunitaria, las actividades culturales y el disfrute colectivo.