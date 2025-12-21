Un hombre de 86 años murió atropellado por el Tren Maya; estaba en calidad de desaparecido

Ficha de búsqueda de Álvaro Peña Quintal. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán (apro).- Un hombre adulto mayor murió atropellado por el Tren Maya el pasado 17 de diciembre en la vía del Tramo 3 del megaproyecto.

Tras su deceso, se descubrió que su nombre era Álvaro Peña Quintal de 86 años de edad, estaba en calidad de desaparecido y su familia había iniciado su búsqueda.

Fuentes allegadas a la Secretaría de Seguridad (SSP) confirmaron a Proceso su identidad y aseguraron que el accidente ocurrió a las 22:35 horas aproximadamente.

El accidente que cobró la vida de Álvaro ocurrió a 5 kilómetros de la estación de Teya- Umán del Tren Maya, cerca del libramiento de Xpetén. La ruta del megaproyecto involucrada en la muerte por atropellamiento del adulto mayor iba de Campeche a Cancún, Quintana Roo.

Aunque al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el caso quedó en manos de la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se trata de una obra del Gobierno Federal.

Álvaro Peña Quintal desapareció el día 17 de diciembre. El adulto mayor vivía solo en el municipio de Chocholá y los videos de vigilancia captaron el momento en que salió de su casa. Se desconoce cómo es que logró llegar a las vías del megaproyecto e ingresó a las vías del tren.

La familia denunció su desaparición el 18 de diciembre, el mismo día se publicó su ficha de búsqueda.

Otras versiones señalaron que Álvaro había sido asesinado y que su cuerpo fue abandonado en las vías del Tren Maya, hechos que las fuentes de Proceso descartaron.

Hasta el momento la empresa Tren Maya que es administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se ha pronunciado al respecto.