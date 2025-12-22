Ataques dejan tres muertos y cinco heridos en Ajacuba, Huejutla y Mineral de la Reforma, Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- Tres muertos y cinco heridos es el saldo de tres ataques armados ocurridos en Hidalgo durante el fin de semana, en los municipios de Ajacuba, Huejutla y Mineral de la Reforma.

En los atentados estuvieron involucrados comandos y sicarios; asimismo, los hechos corresponden tanto a irrupciones en eventos privados, como agresiones en carreteras y el hallazgo de cuerpos.

AJACUBA

En Ajacuba, al suroeste del territorio hidalguense, dentro de la región del Valle del Mezquital, cuatro personas fueron heridas y una más ultimada tras la irrupción de un comando armado en una boda que se llevaba a cabo el sábado 20 de diciembre.

Las víctimas refirieron que se encontraban en el salón de fiestas "Alborada", ubicado en calle Nicolás Bravo, número 1, Colonia Centro Tecomatlán, cuando cuatro hombres llegaron y uno de ellos abrió fuego principalmente contra uno de los presentes. Sin embargo, por las ráfagas de disparos, cuatro más resultaron lesionados, incluido un menor de edad.?

Los heridos son M. G. E., J. C. O. E. y A. V. D., además de un adolescente de iniciales reservadas; sin vida en el lugar, resultó V. P. B. Entre los asistentes había funcionarios de la administración pública de Ajacuba.

Por la narración de testigos, se presume la búsqueda de un objetivo directo por parte de los agresores, sin que las autoridades hayan proporcionado más datos hasta ahora.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y?homicidio en grado de tentativa. A su vez, las corporaciones de seguridad estatal, de Ajacuba y municipios aledaños, con refuerzo de la Guardia Nacional, implementaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin resultados hasta el momento.

En el único comunicado oficial sobre el ataque, la presidencia municipal de Ajacuba, a cargo de la morenista Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña, calificó como “hecho aislado” este atentado.

Sin hablar sobre la persona ultimada, el ayuntamiento dijo que hubo un “incidente de seguridad” en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, el cual fue “atendido de manera inmediata, coordinada y oportuna”; asimismo, que “como resultado de esta atención” cuatro personas fueron “valoradas y trasladadas a un hospital” del municipio aledaño de San Agustín Tlaxiaca, “donde tres se reportan estables, con lesiones que no ponen en riesgo su vida y con posibilidad de alta médica en breve”.

Además de no referir la acción armada del comando y el homicidio cometido, el municipio gobernado por Zúñiga Peña pidió a la población mantener la calma y sólo “informarse” a través de “canales oficiales”, además de afirmar que, aunque el municipio se encuentra en una región donde existe una disputa criminal reconocida por el gobierno del estado, el “hecho aislado” “no representa una situación generalizada ni recurrente”.

HUEJUTLA

En Huejutla, ubicado en la Huasteca hidalguense, dos personas fueron encontradas sin vida por elementos de la Policía Estatal a la altura de la tienda Oxxo de la carretera Huejutla-Chalahuiyapa, colonia Tepoxtequito.

Las víctimas permanecen en calidad de desconocidos; ambos, con impacto de arma de fuego en la cabeza. Además, los agentes encontraron en el lugar casquillos 9 milímetros.

Por este suceso en Huejutla, la PGJEH inició una carpeta por homicidio doloso.

MINERAL DE LA REFORMA

En Mineral de la Reforma, parte de la zona metropolitana de Pachuca, una persona identificada como M. Á. Z. H. denunció que?iba a bordo de un vehículo BMW color gris con permiso provisional expedido por el gobierno estatal de Guerrero, cuando en la colonia Prados de San Cristóbal forcejeó con un sujeto armado y resultó con una lesión por arma de fuego en un dedo. El agresor escapó.

Mientras la víctima fue ingresada al Hospital General de Pachuca, se ordenó el procesamiento y aseguramiento del vehículo. También un operativo de localización sin resultados.