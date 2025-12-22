Chiapas refuerza medidas sanitarias ante brote de sarampión; suman 80 casos confirmados

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Secretaría de Salud de Chiapas anunció una serie de medidas extraordinarias y reportó avances significativos en la estrategia para contener el brote de sarampión en la entidad, el cual ya alcanza 80 casos confirmados.

En rueda de prensa, el titular de Salud, Omar Gómez Cruz, acompañado del director de Salud Pública, Orlando García Morales, dieron a conocer una radiografía del brote. De acuerdo con los análisis realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el virus que circula en Chiapas corresponde a un genotipo de origen canadiense, introducido presuntamente por el intenso flujo migratorio que atraviesa el estado.

Gómez Cruz dijo que, hasta el 21 de diciembre de 2025, el panorama epidemiológico es el siguiente: 216 casos sospechosos estudiados; 80 casos confirmados, distribuidos en 19 municipios y 30 localidades.

Señaló que el 80 por ciento de los contagios se concentra en Los Altos de Chiapas, por el hecho de que la región es de clima frio, lo que influye directamente en la dinámica de transmisión del virus y en el comportamiento de la población.

El titular de salud aseguró que, por los cercos epidemiológicos, el virus se ha limitado al 15 por ciento del territorio estatal, mientras que el 85 por ciento de Chiapas permanece libre del contagio.

Vacunación sin precedentes

El secretario de Salud destacó un incremento histórico en la aplicación de vacunas. Señaló que mientras en el mejor año del sexenio anterior, en 2024, se aplicaron poco más de 190 mil dosis, en lo que va de 2025 se han administrado 829 mil 601 dosis contra el sarampión, lo que representa un incremento del 400 por ciento.

“Con amor y vacunación detenemos el sarampión. Estamos aplicando cuatro veces más dosis que el gobierno anterior para proteger a nuestra gente”, afirmó Gómez Cruz.

Medidas urgentes para ayuntamientos

Ante el riesgo de una propagación generalizada, la Secretaría de Salud emitió una recomendación obligatoria a los gobiernos municipales para implementar de inmediato las siguientes acciones: suspensión de actividades masivas, como ferias, festivales, actos cívicos y eventos deportivos organizados por los ayuntamientos.

Restricción de aforos en edificios públicos y espacios cerrados; instalación de filtros sanitarios en escuelas, iglesias, centros comerciales y terminales de transporte, así como recomendaciones a la población.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el esquema completo de dos dosis ofrece una protección del 97% contra el sarampión, y emitieron recomendaciones clave para la ciudadanía: Dosis Cero: aplicación de la vacuna SR a niñas y niños de 6 a 11 meses como refuerzo inmediato (no cuenta para el esquema oficial).

Aislamiento domiciliario y uso estricto de cubrebocas ante la presencia de síntomas.

Contraindicación: la vacuna está prohibida en mujeres embarazadas por riesgo de malformaciones.

Personas mayores de 40 años no requieren vacunarse, debido a la inmunidad generada por exposiciones previas en décadas pasadas.

Las medidas se mantendrán de manera temporal, hasta que el riesgo epidemiológico disminuya. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la corresponsabilidad social para proteger a los sectores más vulnerables de la población.