Chocan grupos armados en Huitzilac, a 16 kilómetros de Cuernavaca; dos muertos

Huitzilac, en la zona donde se registró el enfrentamiento. Foto: Redes sociales

CUERNAVACA (apro).- Durante el fin de semana se registró un enfrentamiento armado entre presuntos grupos delictivos en Huitzilac, identificados como “Los Tacones” y “Los Purina”; autoridades estatales reportaron un saldo de dos personas muertas, varios lesionados y un vehículo asegurado.

De acuerdo con los informes oficiales, las detonaciones comenzaron la tarde del domingo, alrededor de las 17:30 horas, en la avenida Cuernavaca, en el barrio de La Purísima, lo que generó alertas ciudadanas tras escucharse múltiples disparos de arma de fuego.

Los enfrentamientos se extendieron durante varios minutos y obligaron a la población a resguardarse ante la situación de riesgo. Posteriormente, se desplegó un operativo conjunto con la participación de corporaciones estatales y federales, así como de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en distintos puntos del municipio.

En 2025, Huitzilac es considerado un foco rojo en materia de seguridad, debido a su incidencia delictiva y a su ubicación estratégica como corredor entre la Ciudad de México y Cuernavaca, condición que ha favorecido la operación de grupos criminales en la región.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, señaló que se trató de un choque directo entre dos grupos delictivos que utilizaron armas largas y descartó que el hecho estuviera relacionado con un ataque mediante drones o el uso de explosivos.

Indicó que no se registró la detonación de artefactos explosivos y explicó que el dispositivo aéreo observado por algunos vecinos pertenecía a las autoridades estatales y formaba parte de las labores de vigilancia activadas tras emitirse la alerta.

“El dron que la gente vio era nuestro”, afirmó.

Respecto al saldo, precisó que dos personas perdieron la vida y que los decesos serán clasificados como homicidios dolosos, al no existir participación de fuerzas federales.

En la zona se ha documentado la presencia de organizaciones criminales como la Familia Michoacana, Los Mayas, Los de Siempre, así como células locales, vinculadas al trasiego de drogas, armas y vehículos robados, en un contexto de violencia recurrente.

Aseguran vehículo

Durante el procesamiento del lugar, las autoridades aseguraron un vehículo tipo Tsuru blanco, sin placas, presuntamente vinculado con uno de los grupos involucrados, así como una camioneta de lujo que permanece bajo investigación debido a la posible alteración de sus números de identificación.

Asimismo, el funcionario detalló que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de dos domicilios particulares y no en la comandancia de policía, y que la cercanía con instalaciones oficiales generó confusión entre la población. Añadió que ninguna de las armas aseguradas pertenece a la Guardia Nacional.

Huitzilac se localiza a 16.1 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, y actualmente es gobernado por César Dávila Díaz, del partido Movimiento Ciudadano.

Este escenario de violencia ha derivado en hechos de alto impacto, como el asesinato del secretario general del Ayuntamiento, Alejandro Mancilla Cueto, además de homicidios, asaltos carreteros, tala clandestina y enfrentamientos armados registrados en los últimos años.

La Fiscalía General del Estado arribó al sitio cerca de las 23:00 horas y será la encargada de integrar el reporte oficial de los decesos. En tanto, se mantienen operativos de vigilancia preventiva en distintos puntos del municipio.