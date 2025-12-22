Detienen a “El Betito”, sobrino de quien fue el líder del Cártel del Golfo, Oziel Cárdenas. Foto: Seguridad Pública

MONTERREY, NL (apro).- Autoridades de Nuevo León dieron a conocer la detención de tres hombres armados en Monterrey, entre ellos, Mario Alberto “N”, apodado "El Betito" y, supuestamente, sobrino de quien fue el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que a las 19:00 horas del domingo 21 de diciembre de 2025 el grupo armado fue interceptado al sur de la capital de Nuevo León por el Grupo de Coordinación Metropolitana.

Las autoridades fueron alertadas de la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta pick up ubicada en un estacionamiento comercial localizado en la avenida Lázaro Cárdenas.

Al ser abordados por elementos de seguridad pública, los tripulantes de la camioneta pick up color blanco y de la marca Cheyenne Z71 intentaron huir, por lo que se inició una persecución, logrando detenerlos en el cruce con la avenida Alfonso Reyes.

Los civiles identificados como Mario Alberto “N”., de 43 años; Raúl “N”., de 45 años y Kevin Alberto “N”, de 19 años, tenían en su poder un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 7 cartuchos, así como 44 bolsas con contenido de las características de la droga “cristal”, así como una báscula digital y dinero en efectivo.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras.

El Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por la policial Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como la Agencia Estatal de Investigaciones.