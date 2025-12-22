Inicia desfogue de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, para pagar deuda de agua a EU

Inician desfogue de la presa EL Cuchillo, en Nuevo León, para pagar deuda de agua a EU. Foto: X: @revistacodigo21

MONTERREY, NL (apro).- A las cero horas de este lunes 22 de diciembre las autoridades de México iniciaron el desfogue de agua de la presa El Cuchillo hacia Estados Unidos, para cumplir con la deuda hídrica estipulada en un tratado de hace 81 años con ese país.

La tarde del domingo 21, los municipios de General Bravo y China, Nuevo León, alertaron a los ciudadanos que sería abierta una compuerta de la presa, por lo que recomendaron mantenerse alejados del cauce del Río San Juan.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que describió como “acciones extraordinarias” aplicadas para entregar agua como parte del tratado de aguas de 1944.

“Estas acciones extraordinarias incluyen entregas de volumen de agua del río San Juan, las cuales se realizan considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México. En este sentido, las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano, dando prioridad al consumo”, detalla la información difundida el domingo 21 de diciembre a través de un comunicado.

Según la dependencia federal, el agua del Río San Juan ya ha sido utilizada anteriormente para atender los compromisos de entregas de agua del río Bravo con fundamento en el artículo 9 del tratado.

En la conferencia matutina de este lunes la presidenta, Claudia Sheinbaum declaró que, en conjunto con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se acordó “un esquema de afectación mínima”

“Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo. Particularmente, Tamaulipas es el estado que más se ve afectado por todo el uso del río Bravo”, dijo Sheinbaum.

Conforme a lo publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es prioridad garantizar el agua para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes y se desfogará nuevamente cuando “exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano”.

Ni el gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García, ni la Comisión Nacional del Agua han comunicado información al respecto, tampoco han confirmado cuánta será la cantidad de agua que destinarán para el pago de la deuda.

En 2022 el estado de Nuevo León padeció una severa crisis de agua, al grado de tener presas en su nivel mínimo, situación de la que aún no se recupera al cien por ciento.