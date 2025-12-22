Matan a coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La mañana de este lunes fue asesinado a balazos el coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Diaz.

En los últimas 24 horas, siete personas han sido ultimadas en la entidad, entre ellas una policía ministerial y el médico funcionario federal.

El reporte ministerial indica que a las 8 de la mañana, el doctor Raymundo Cabrera fue atacado a balazos por hombres armados a bordo de una motocicleta cuando caminaba en la calle Prolongación Abasolo, en la céntrica colonia Ruffo Figueroa de la capital de la entidad.

La víctima se refugió en una juguería, pero fue alcanzado y ultimado por los pistoleros.

Autoridades hallaron cerca del lugar unas chanclas de la víctima y casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

El hombre fue identificado como Raymundo Cabrera Díaz, de 55, médico cirujano.

Cabrera Díaz, fue coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro de la Secretaría de Salud estatal.

Desde 2024 se desempeñó como uno de los cuatro coordinadores médicos regionales del IMSS-Bienestar en Guerrero.

El asesinato ocurre un día después del Paseo del Pendón que anunció el arranque de la feria de Chilpancingo, en medio de un aparatoso operativo de seguridad y zozobra de la población.

De manera paralela, en Acapulco, dos hombres fueron hallados asesinados por asfixia y con huellas de tortura en la

colonia Cuauhtémoc, cerca de la transitada avenida Ejido.

El hecho de violencia se da en medio del operativo de seguridad para el período vacacional de invierno en Acapulco.

En la víspera, en el municipio de Chilapa en la región Centro, hombres armados irrumpieron en una vivienda y masacraron a una familia.

El saldo fue de dos hombres y dos mujeres asesinados. Una de las víctimas fue identificada como Josefina N, de 60 años, agente de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, revelaron fuentes de seguridad pública.

Hasta la tarde de este lunes, la gobernadora Evelyn Salgado, el fiscal general Zipacna Jesús Torres y el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma, hacían mutis acerca de la crisis de violencia en esta entidad suriana.