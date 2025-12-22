Nombran a Talina Ferrer como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco. Foto: X: @Turismo_Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Por primera vez en la historia reciente del gobierno de Tabasco, una mujer fue designada como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Se trata de Talina Ferrer Cadena, de 37 años, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, con maestría en Alta Dirección y formación internacional a través de un programa de intercambio académico con la Università Commerciale Luigi Bocconi, de Milán, Italia.

El nombramiento fue dado a conocer la mañana de este lunes por el gobernador Javier May Rodríguez, durante una conferencia de prensa en la que se presentó el cierre del ejercicio fiscal 2025.

El mandatario estatal destacó que la nueva secretaria cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado, así como con una preparación académica especializada en administración y finanzas.

Ferrer Cadena es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Alta Dirección de Empresas. Hasta antes de su designación se desempeñaba como subsecretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal.

En el ámbito privado ha laborado en instituciones financieras como UNIFIN Financiera y BBVA, donde participó en proyectos de reingeniería y optimización de procesos.

La nueva funcionaria ocupa el cargo que dejó vacante Julián Romero Oropeza, quien presentó su renuncia el pasado 7 de octubre. Tras su salida, fue designado como encargado del despacho Adrián Magaña Martínez.