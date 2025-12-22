Paseo del pendón luce desangelado por miedo de la gente ante la violencia criminal en Chilpancingo

Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El paseo del pendón que da inicio a la feria de Chilpancingo, la más grande de Guerrero, fue blindado por policías y militares. El desfile que marcó los 200 años de la festividad lució desangelado por la zozobra de la población ante la violencia criminal.

Casi al inicio de la festividad, un guarura de la gobernadora Evelyn Salgado jaló de manera violenta por la espalda a la reportera Itzel Urieta y le tiró el micrófono cuando intentaba entrevistar a la mandataria.??

El paseo del pendón, es un recorrido de danzas que inaugura la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo; concluye con el porrazo del tigre, una pelea cuerpo a cuerpo de hombres tecuanis en la plaza de toros Belisario Arteaga.

Ambas actividades tuvieron poca afluencia del público debido al temor por amenazas previas de presuntos grupos criminales y a la rivalidad del gobierno municipal del priista Gustavo Alarcón y el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado.

En mantas se han señalado presuntos nexos de ambos gobiernos con los dos grupos criminales que operan en Chilpancingo.

De manera inédita, el paseo del pendón inició casi tres horas antes de lo que había iniciado a lo largo de su historia. ?

A las 9:30 de la mañana desde el barrio de San Mateo inició la caminata encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y el alcalde de Chilpancingo, el priista, Gustavo Alarcón Herrera, que el año pasado asumió el cargo tras el violento asesinato del presidente municipal Alejandro Arcos Catalán.

A la caminata se sumaron cientos de funcionarios del gobierno del estado, del gobierno municipal, empleados, así como alcaldes de la región Centro.

Dentro del contingente había un excesivo número de policías vestidos de civil y agentes de la Guardia Nacional.

Horas antes, cientos de policías municipales, estatales, ministeriales, efectivos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional se habían desplegado por las calles y avenidas donde pasó el recorrido y donde las autoridades vieron el desfile de danzas.

Las autoridades estatales estimaron la presencia de más de 500 agentes de todas las corporaciones.

Además, hubo presencia policiaca aérea y patrullajes preventivos. Un helicóptero de la Unidad Aeromóvil de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero se desplegó por el centro de la ciudad realizando sobrevuelos de vigilancia.

Fueron pocas las familias que se atrevieron a salir a las calles. La mayoría de la ciudadanía prefirió guardarse ante el temor de un ataque armado.

“Nos dio miedo salir por tantas mantas con amenazas que han sacado”, dijo una ciudadana de Chilpancingo.

No fue para menos, el 26 de noviembre y el 19 de diciembre últimos, las autoridades localizaron mantas en distintos puntos de Chilpancingo. Primero para advertir que no se realizaría la feria y señalar a funcionarios municipales de presuntos nexos con el crimen organizado. Luego se dio luz verde a la festividad, pero se advirtió que no se permitiría la venta de bebidas alcohólicas ni la realización de jaripeos.

Las mantas habrían sido firmadas presuntamente por el Cártel de la Sierra o Los Tlacos y estarían dirigidas al grupo delictivo Los Ardillos y funcionarios municipales, incluido el hijo del alcalde capitalino.

En la víspera del recorrido de este domingo, personal de Tránsito municipal levantó toldos y sillas que ciudadanos tradicionalmente colocan en la vía pública para observar el recorrido.

Un danzante estimó que el 50 por ciento de las danzas tradicionales del municipio no salieron a la celebración para no exponer su integridad física.

La asistencia que en años ediciones anteriores se estimaba en 200 mil vecinos de la capital y visitantes de toda la entidad si acaso rebasó los 5 mil asistentes, de acuerdo con cifras del propio gobierno de Guerrero.

Con este van tres años consecutivos que esta tradición se ve empañada por las diferencias políticas y la presunta implicación de las autoridades con el crimen.

En diciembre del 2023, la gobernadora Evelyn Salgado fue la gran ausente en el tradicional Paseo del Pendón en la capital del estado, debido a la enemistad que inició con la alcaldesa también de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez.

La edil aspiraba a la candidatura a la senaduría en la elección del siguiente año, al igual que el padre de la mandataria, el senador Félix Salgado. En julio de 2023 la edil morenista fue exhibida en videos charlando en un restaurante con líder criminal, con lo que su carrera fue descarrilada.

En el 2024 la tradición se vio marcada por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, el 6 de octubre de 2024, a seis días de asumir el cargo.

En ese año sólo se realizó el tradicional Paseo del Pendón, pero la feria fue suspendida tras los asesinatos del presidente del patronato, Martín Roberto Ramírez Ruiz y su coordinador de logística, José Vidal Nájera, la noche del 24 de diciembre en la plaza de San Mateo cuando estaban a punto de iniciar un recorrido con danzas.

En ese entonces la gobernadora Evelyn Salgado condenó el crimen de Martín Ramírez y aseguró que no quedaría impune. A un año las autoridades no han informado ningún avance en las investigaciones.

Tras la edición del Paseo del Pendón de este 2025, el gobierno del estado difundió en la mayoría de los medios de comunicación y con periodistas afines que el recorrido priorizó la cultura, y que se realizó con orden y paz.