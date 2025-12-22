Sinaloa registra 14 muertes violentas durante este domingo

CULIACÁN, Sin. (apro).- En Sinaloa se reportaron al menos 14 muertes violentas durante este último domingo en diferentes hechos entre Culiacán y Escuinapa, este último municipio al sur del estado y escenario de enfrentamientos entre grupos armados.?

De los casos registrados, la Fiscalía General del Estado (FGE) advierte nueve de ellos como homicidios dolosos, mientras que el resto los registra como homicidio por enfrentamiento y otro par clasificado bajo un nuevo término referido como “homicidio por otros”, casos correspondientes a las dos personas víctimas indirectas durante el choque armado en Escuinapa.

Esta nomenclatura viene a sumarse a los casos que registran como “agresión a la autoridad” en donde se refieren a homicidios de policías y los ya nombrados como por enfrentamiento (aquellos ocurridos en choques entre grupos armados o entre criminales y autoridades).

Con este registro el estado contabilizó al menos 27 muertes violentas entre el viernes 19 y este domingo 21 de diciembre, de los cuales apenas 20 son reportados como homicidios dolosos y el resto con estas configuraciones alternativas.