Asesinan en su domicilio a Erasmo Medina, ex presidente municipal de Santa Cruz XoxocotlÃ¡n. Foto: Especial

OAXACA, Oax. (apro).- La FiscalÃ­a General de Oaxaca confirmÃ³ el asesinato del ex presidente municipal de Santa Cruz XoxocotlÃ¡n, Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, perpetrado esta maÃ±ana en el interior de su domicilio.

Con este crimen suman cinco los casos de presidentes y ex presidentes municipales asesinados en 2025.

En 15 de mayo fue ejecutado en un ataque armado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario HernÃ¡ndez GarcÃ­a, junto con su chofer y un policÃ­a.

Luego el 15 de junio fue asesinada la presidenta municipal de San Mateo PiÃ±as, Oaxaca, Lilia Gema GarcÃ­a Soto, en el interior del palacio municipal.

Antes, el 11 de mayo, fue asesinado el ex presidente municipal de Santa MarÃ­a Ipalapa, Gerardo Leobardo Santos LÃ³pez.

Y el 17 de marzo, el expresidente de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz JimÃ©nez fue ultimado a balazos en el destino turÃ­stico de Puerto Escondido.

Respecto al caso del ex presidente municipal de XoxocotlÃ¡n, la FiscalÃ­a General de Oaxaca (FGEO) informÃ³ que los hechos ocurrieron la maÃ±ana de este 23 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda en Xoxo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la vÃ­ctima fue atacada con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Ante estos hechos, la FGEO -a travÃ©s de la FiscalÃ­a Especializada en Delitos de Alto Impacto- desplegÃ³ un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, se iniciÃ³ la carpeta de investigaciÃ³n nÃºmero 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.

La FiscalÃ­a de Oaxaca refrenda su compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces que garanticen una adecuada procuraciÃ³n de justicia, particularmente en casos de delitos de alto impacto.