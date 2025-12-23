Asesinan en su domicilio a Erasmo Medina, ex presidente municipal de Santa Cruz XoxocotlÃ¡n

Oaxaca
Asesinan en su domicilio a Erasmo Medina, ex presidente municipal de Santa Cruz XoxocotlÃ¡nCon este crimen suman cinco los casos de presidentes y ex presidentes municipales asesinados en 2025 en Oaxaca.
OAXACA, Oax. (apro).- La FiscalÃa General de Oaxaca confirmÃ³ el asesinato del ex presidente municipal de Santa Cruz XoxocotlÃ¡n, Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, perpetrado esta maÃ±ana en el interior de su domicilio.
En 15 de mayo fue ejecutado en un ataque armado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario HernÃ¡ndez GarcÃa, junto con su chofer y un policÃa.
Luego el 15 de junio fue asesinada la presidenta municipal de San Mateo PiÃ±as, Oaxaca, Lilia Gema GarcÃa Soto, en el interior del palacio municipal.
Antes, el 11 de mayo, fue asesinado el ex presidente municipal de Santa MarÃa Ipalapa, Gerardo Leobardo Santos LÃ³pez.
Y el 17 de marzo, el expresidente de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz JimÃ©nez fue ultimado a balazos en el destino turÃstico de Puerto Escondido.
Respecto al caso del ex presidente municipal de XoxocotlÃ¡n, la FiscalÃa General de Oaxaca (FGEO) informÃ³ que los hechos ocurrieron la maÃ±ana de este 23 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda en Xoxo.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la vÃctima fue atacada con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.
Ante estos hechos, la FGEO -a travÃ©s de la FiscalÃa Especializada en Delitos de Alto Impacto- desplegÃ³ un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes.
Asimismo, se iniciÃ³ la carpeta de investigaciÃ³n nÃºmero 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.
La FiscalÃa de Oaxaca refrenda su compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces que garanticen una adecuada procuraciÃ³n de justicia, particularmente en casos de delitos de alto impacto.