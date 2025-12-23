Colectivo de búsqueda colocan Pino la Esperanza por los Desaparecidos en Reynosa

Colectivo de búsqueda colocan pino navideño de la esperanza por los Desaparecidos en Reynosa. Foto: X: @PrimeravueltaT

REYNOSA, Tamps. (apro).- Mientras la Navidad ilumina miles de hogares en Tamaulipas con árboles decorados, luces y mesas llenas, para muchas familias la fecha llega envuelta en silencio y ausencia. En sus casas hay una silla vacía y una pregunta sin respuesta.

Con el lema “Sin ellos no hay Navidad”, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos instalaron en Reynosa un árbol navideño distinto: en lugar de esferas brillantes, colgaron los rostros de quienes un día salieron de casa y no regresaron. Lo llamaron “El Pino de la Esperanza”, símbolo del anhelo que se niega a morir.

Encabezados por la presidenta del colectivo, Edith González, madres, padres y familiares colocaron una a una las fotografías de sus seres queridos. Cada nombre fue pronunciado en voz alta, seguido por un coro que estremeció el lugar: “Presente, ahora y siempre”. Solo cuando alguno había sido localizado sin vida, la respuesta cambiaba a un respetuoso “Descanse en paz”.

Edith González hizo un llamado a la sociedad, especialmente a quienes viven el mismo dolor, para sumarse a esta acción simbólica que busca mantener viva la memoria y la exigencia de verdad y justicia.

Entre lágrimas y abrazos, los integrantes del colectivo coincidieron en una frase que resume su lucha: “No hay nada que celebrar en Navidad”. Así recuerdan a sus hijos, hermanos y esposos desaparecidos, aferrándose a la esperanza de que algún día puedan volver a ocupar el lugar que sigue esperando en la mesa.

Pese a que en Tamaulipas se contabilizan más de 13 mil personas desaparecidas, solo una pequeña parte de las familias participa en este tipo de actos, donde el dolor compartido se transforma en fuerza y resistencia.