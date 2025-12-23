Cuatro policías de Coahuila fueron sancionados por extorsionar a connacionales

SALTILLO, Coah. (apro).- Cuatro elementos de seguridad preventiva en los municipios de Castaños y Sacramento, en la región centro del estado de Coahuila, han sido sancionados por delitos de extorsión a connacionales que transitan por la zona procedentes de Estados Unidos durante esta temporada navideña.

El primero de los casos ocurrió en Castaños, donde dos policías preventivos a bordo de la patrulla 08, un hombre y una mujer detuvieron la unidad manejada por una persona originaria de Querétaro y quien regresaba de la ciudad de Piedras Negras donde recogió a familiares procedentes de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre cuando la pareja amenazó a la familia con sembrarles droga si no les entregaban mil dólares, los cuales no traía consigo y por lo cual pidió ayuda a otros familiares en Estados Unidos, quienes realizaron la transferencia de los recursos.

La familia continuó su viaje hacia Querétaro, pero en Ramos Arizpe denunció los hechos en un filtro de seguridad estatal, por lo que se procedió a detener a los elementos y puestos a disposición del Ministerio Público. Los policías municipales intentaron sobornar a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal para evitar su detención.

Ante un juez de control se determinó la imputación por el delito de extorsión y para continuar el proceso en libertad depositaron una multa de 10 mil pesos. La audiencia de vinculación se realizará el próximo 24 de diciembre

El segundo caso ocurrió en Sacramento, donde los elementos municipales fueron captados por una mujer que subió el momento en que detuvieron al conductor de un vehículo procedente de Corpus Cristi, Texas, a quien luego lo abordó y le dijo que iba hacia Torreón y lo policías le quitaron 200 dólares.

Del caso tomó conocimiento el delegado de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina, quien señaló a medios de la región que se inició una carpeta de investigación sobre el caso, aunque el afectado no había interpuesto denuncia.

En tanto el director de la Policía Preventiva de dicho municipio, David Alejandro Ramírez, dio a conocer que los elementos de la patrulla 003 fueron suspendidos mientras se realizan las investigaciones.