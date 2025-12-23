Declaran culpable a Javier López Zavala del feminicidio de Cecilia Monzón

PUEBLA, Pue. (apro).- El exfuncionario marinista Javier López Zavala fue declarado culpable de haber planeado el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

Tras ocho meses de iniciado el juicio, esta tarde el tribunal determinó la culpabilidad del excandidato a gobernador de Puebla, así como de los dos autores materiales del crimen que son su sobrino Jair N. y el supuesto sicario de nombre Silvestre.

De acuerdo con la investigación, Jair y Silvestre tripulaban la motocicleta que persiguió a Monzón hasta darle alcance en el cruce del Camino Real a Momoxpan y el Periférico Ecológico, para acribillarla a balazos, siguiendo instrucciones de López Zavala.

La abogada feminista Monzón había presentado demandas por violencia familiar y por pensión alimenticia contra López Zavala, con quien tenía un hijo.

Además de que en redes sociales hacía constantes comentarios sobre las omisiones de las autoridades para actuar en contra del político.

Apenas el 23 de noviembre, igual el priísta fue declarado culpable de violencia familiar contra Monzón, aunque hasta ahora no se le ha dictado sentencia.

Helena Monzón, hermana de la víctima, ha asegurado que su familia pedirá la pena máxima tanto por el caso de feminicidio como por violencia familiar, que serían 60 años de cárcel.

López Zavala fue secretario de Gobernación y Desarrollo Social en el gobierno de Mario Martín Torres.

En los comicios de 2010, fue candidato del PRI a la gubernatura, aunque perdió la elección contra el panista Rafael Moreno Valle.

En ese entonces, el actual gobernador morenista, Alejandro Armenta Mier era el dirigente estatal del PRI y fue el coordinador de su campaña.