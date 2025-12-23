Destruyen más de tres toneladas de precursores químicos y sustancias decomisadas en BC

ENSENADA, B. C. (apro).- Más de tres toneladas y casi 4 mil litros de precursores químicos y sustancias decomisadas en diversos aseguramientos en Baja California, fueron destruidas por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

Conforme a los datos oficiales, el Ministerio Público Federal (MPF) las entregó en las instalaciones de una empresa especializada para su destrucción, ubicada en el Estado de México.

Esto para 3 mil 75 kilos 997 gramos 300 miligramos, y 3 mil 749 litros 740 mililitros de los precursores químicos y sustancias indicadas.

Dentro de las sustancias destruidas se encontraban, entre otras, mil 699 kilos 999 gramos 700 miligramos de acetato de plomo; 104 kilos 999 gramos 100 miligramos de cianuro de sodio; y mil 254 kilos 998 gramos 800 miligramos de hidróxido de sodio.

La dependencia federal agregó que también fueron destruidos 634 litros 940 mililitros de acetona; 177 litros 480 mililitros de ácido clorhídrico; 339 litros 980 mililitros de alcohol etílico; 192 litros 450 mililitros de cloruro de bencilo; y 49 litros 990 mililitros de residuos de 1- fenil 2- propanona.

Le siguieron 599 litros 990 mililitros de residuos de cianuro de bencilo; mil 199 litros 980 mililitros de residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona; y 394 litros 970 mililitros de tolueno, por citar algunos ejemplos.

Como parte de la información, la dependencia agregó que a la diligencia acudió personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), adscrita a Baja California, y peritos de la institución.

“Quienes realizaron el conteo y pesaje de los precursores químicos y sustancias destruidas, así como representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron la cantidad, volumen y tipo de los precursores”, según aseguraron en el comunicado oficial.