Detienen a presunto asesino del Coordinador Regional del IMSS-Bienestar en Tlacotepec

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención del presunto responsable del asesinato del médico Raymundo Cabrera Díaz, Coordinador Regional del IMSS-Bienestar en Tlacotepec.

El detenido, aseguró la FGE, ya contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de una mujer identificada como Esther N.

En un comunicado de prensa la institución dio a conocer que "en un fuerte operativo" de seguridad en la capital del estado, fue detenido Francisco “N”, presunto responsable del homicidio del funcionario federal, cometido ayer lunes por la mañana en la colonia Ruffo Figueroa.

La captura se efectuó ayer lunes por autoridades federales y estatales en las inmediaciones del municipio de Chilpancingo, sin especificar en qué zona fue detenido.

De acuerdo a la FGE, el detenido habría participado directamente en el ataque del funcionario público, pero hasta este martes no había esclarecido el móvil del crimen.

Al momento de su detención, aseguró la fiscalía estatal, Francisco “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de Esther “N”, en un hecho distinto, lo que derivó en la ejecución del ordenamiento judicial.

En otro boletín de prensa previo la FGE dijo que de acuerdo con sus actos de investigación Francisco N, en compañía de otro sujeto, habrían privado de la vida a la mujer, aunque no revela la fecha ni el lugar del crimen.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y será un juez de control quien determine su situación jurídica en las próximas horas.

Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró de manera escueta que el Gabinete de Seguridad investiga el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar en Tlacotepec.

Tlacotepec, es la cabecera de Heliodoro Castillo, un municipio enclavado en la región de la Sierra de la entidad.