Dictan prisión preventiva a dos hombres que transportaban 37 mdp y dos armas de fuego en Naucalpan. Foto: Especial

TOLUCA, Edomex. (apro).- Un juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla dictó prisión preventiva a Iván “N”, de 37 años de edad, y José “N”, de 53, detenidos este lunes en Naucalpan cuando portaban 37 millones de pesos en un auto particular, quienes durante la audiencia inicial se identificaron como supuestos custodios de una empresa de traslado de valores.

Durante la diligencia, los detenidos aseguraron que son exmilitares y desde hace cinco años trabajan para la empresa Águila Bicéfala, cuya representación jurídica presentó ante el juez la documentación que presuntamente acredita el origen legal de los recursos y su encomienda para ser dispersados a varias compañías.

El apoderado legal también afirmó que los detenidos no opusieron resistencia durante la revisión ni al ser aprehendidos, siguieron los protocolos y mostraron a los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Defensa Nacional los gafetes que los identifican como personal de la empresa y los documentos que probaban el origen de los recursos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abundó, por su parte, que el juzgador otorgó audiencia de prórroga para definir la situación jurídica de los investigados por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y resistencia.

La autoridad judicial determinó como plazo para la continuación de la audiencia el próximo 26 de diciembre del 2025, y estableció medida cautelar de prisión preventiva en contra de los asegurados.

Ambos fueron detenidos el pasado 19 de diciembre cuando circulaban sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, a bordo de una camioneta con blindaje marca Dodge, línea Durango, color gris, en cuyo interior transportaban dos armas de fuego y los aproximadamente 37 millones de pesos referidos.

En su página web, Grupo Águila Bicéfala de Transportes S.A. de C.V., se identifica como una empresa con una antigüedad de 16 años, dedicada a proporcionar los servicios de Custodia de Traslado de Mercancías, Guardias Intramuros y Traslado de Valores.

Expone que se encuentra establecida legalmente, inició operaciones con sede en Tlanepantla, Estado de México, el 17 de abril de 2007, con servicios a nivel nacional y “siempre cumpliendo las normas aplicables”.