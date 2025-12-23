Eugenio Hernández libra la extradición a EU; resolución judicial dice que es improcedente. Foto: Facebook: Eugenio Hernández Flores

CIUDAD VICTORIA, Tamps.(apro).– La justicia federal resolvió de manera definitiva que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores no puede ser extraditado, esto al confirmar que dicha solicitud resulta improcedente desde el punto de vista constitucional.

La determinación retoma el criterio emitido en 2018 por el entonces juez de control Eucario Adame Pérez, quien advirtió que la entrega del exgobernador contravenía lo establecido en el artículo 109, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este razonamiento fue respaldado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, cuyos integrantes votaron a favor de conceder el amparo en revisión 329/2018, otorgando protección constitucional definitiva a Hernández Flores.

Durante la sesión, celebrada el 12 de diciembre, los magistrados recordaron que el exmandatario ya había enfrentado procesos judiciales en territorio nacional por los mismos hechos, por lo que una extradición vulneraría el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito.

Con esta resolución se pone fin a un proceso legal que se prolongó por más de seis años en diversas instancias del Poder Judicial de la Federación.

El fallo también deja sin efecto la petición de autoridades de Estados Unidos, que requerían a Eugenio Hernández por presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Tras analizar los argumentos presentados por la defensa, el Tribunal concluyó que el amparo es procedente, cerrando la posibilidad de cualquier entrega a instancias extranjeras.

Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas (2005–2010), ha sido acusado en México y en Estados Unidos, principalmente por delitos financieros y de corrupción.

En México, fue procesado por autoridades mexicanas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) Peculado y delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos

Estos señalamientos derivaron de presuntas irregularidades en el manejo de bienes y recursos durante y después de su administración como gobernador. En el país, ya fue juzgado por estos hechos, lo cual fue clave para que se le concediera el amparo contra la extradición.

En Estados Unidos las autoridades estadounidenses lo requirieron por asociación delictuosa, lavado de dinero y es que, según las acusaciones, habría recibido recursos ilícitos y participado en operaciones financieras relacionadas con actividades criminales, motivo por el cual se solicitó su extradición.

Los tribunales federales mexicanos determinaron que no puede ser extraditado, por los hechos por los que se le requiere ya fueron materia de juicio en México.

Extraditarlo violaría el principio constitucional de “non bis in ídem”, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.

Eugenio Hernández Flores participó como candidato al senado de la República por el partido Verde Ecologista de México, perdiendo con la candidata de Morena Olga Sosa y de manera extraoficial se comenta que podría participar como candidato a una diputación federal en la próxima elección.