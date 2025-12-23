VILLAHERMOSA, Tab., (apro ).- Un juez de control concediÃ³ a la FiscalÃ­a General del Estado de Tabasco (FGET) una ampliaciÃ³n de tres meses en el plazo de la investigaciÃ³n complementaria que se sigue contra HernÃ¡n BermÃºdez Requena, exsecretario de Seguridad PÃºblica estatal, seÃ±alado como presunto lÃ­der del grupo delictivo La Barredora.

La resoluciÃ³n se tomÃ³ durante una audiencia celebrada este martes a las 10:00 horas, realizada vÃ­a zoom desde el Juzgado Noveno de Control de Villahermosa, mientras el imputado compareciÃ³ desde el penal federal de mÃ¡xima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, la FiscalÃ­a solicitÃ³ la prÃ³rroga al considerar necesario recabar informaciÃ³n adicional y continuar con diversas lÃ­neas de investigaciÃ³n, dada la complejidad del expediente.

Durante la audiencia, el Ministerio PÃºblico expuso los argumentos que sustentaron la peticiÃ³n, mientras que la defensa tuvo oportunidad de formular sus manifestaciones ante el Ã³rgano jurisdiccional.

Finalmente, el juez resolviÃ³ otorgar la ampliaciÃ³n del plazo por tres meses, el cual comenzarÃ¡ a correr a partir de este miÃ©rcoles y concluirÃ¡ el 24 de marzo de 2026.

Al tÃ©rmino de la audiencia, el vicefiscal Gilberto Melquiades Miranda DÃ­az confirmÃ³ que la solicitud fue presentada para fortalecer la integraciÃ³n del caso y precisÃ³ que, durante la diligencia, comparecieron todas las partes procesales, cumpliÃ©ndose con las formalidades legales.

La determinaciÃ³n judicial no modificÃ³ la situaciÃ³n jurÃ­dica del imputado, por lo que BermÃºdez Requena continuarÃ¡ sujeto a prisiÃ³n preventiva oficiosa en el Altiplano.

Con la ampliaciÃ³n concedida, la FiscalÃ­a evitarÃ¡ el cierre anticipado de la investigaciÃ³n y contarÃ¡ con mÃ¡s tiempo para integrar datos de prueba, peritajes y otros elementos que deberÃ¡n ser presentados al concluir la etapa de investigaciÃ³n complementaria, previo al eventual paso a la audiencia intermedia.

El proceso contra el ex mando policiaco es uno de los casos penales de mayor relevancia en Tabasco, al involucrar a un alto funcionario acusado de presuntos vÃ­nculos con el crimen organizado.