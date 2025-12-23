Grupo armado pretendía usar una escuela como campamento; hay dos policías heridos

ZACATECAS, Zac.(apro).- Este día, dos policías estatales resultaron lesionados en el municipio de Loreto, en los límites con Aguascalientes, durante un enfrentamiento armado y persecución con un grupo del crimen organizado.

El enfrentamiento comenzó en la comunidad de Tierra Blanca, a donde acudieron las fuerzas de seguridad "tras recibirse una denuncia ciudadana que alertaba que delincuentes armados pretendían ocupar una escuela como campamento, aprovechando el periodo vacacional", informó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Al atender el reporte y llegar al sitio, los agentes de la Policía Estatal fueron recibidos a balazos por los civiles armados, quienes posteriormente abandonaron la escuela y huyeron con rumbo a Aguascalientes.

Durante la persecución, dos policías resultaron lesionados por las balas y fueron trasladados a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública al hospital general del IMSS Bienestar en la ciudad de Zacatecas.

"Ambos (policías) se encuentran estables y fuera de peligro", confirmó el gobierno estatal.

Tras el enfrentamiento, agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegaron un importante dispositivo de seguridad y un amplio operativo en la zona sureste del estado.