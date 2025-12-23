Hombre vive, por dos años, en un registro subterráneo de la CFE, en la Autopista Puebla-México . Foto: Captura de video

PUEBLA, Pue. (apro).- Por dos años, un hombre llamado Hermenegildo Islas convirtió en su casa un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en un camellón de la lateral de la autopista Puebla-México.

Este caso fue detectado luego de que el gobierno estatal inició un programa de mantenimiento en camellones de la zona cercana a la colonia Villa Frontera de esta ciudad.

Los trabajadores encontraron que en una cavidad de un metro de profundidad y dos de ancho estaba viviendo una persona en situación de calle.

A través del canal de televisión oficial a cargo del Sistema de Información y Comunicación (Sicom) del Estado, se informó que esa persona era Hermenegildo Islas, quien llegó a Puebla, en 2023, en busca de trabajo, procedente de Zitlaltepec, Tlaxcala.

Al no tener casa, acondicionó el espacio del registro con tablas y hule espuma para que le sirviera para dormir, además de que colocó imágenes religiosas y veladoras y guardó en ese lugar sus escasas pertenencias.

Al tiempo que se dio a conocer esta historia, el gobierno informó que el Sistema DIF Estatal ya ofrecía al joven asistencia médica, social y psicológica, además de que le brindaría capacitación para su reinserción laboral.