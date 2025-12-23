Payaso Pichurris agrede a trabajador en posada tras comentario sobre su esposa (VIDEO)

Â¿QuÃ© detonÃ³ la pelea en una posada de fin de aÃ±o? Te contamos cÃ³mo un comentario provocÃ³ la agresiÃ³n.. Foto: Captura de pantalla de video/ FB Pichurris Clown

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Un evento de fin de aÃ±o realizado en Campeche terminÃ³ en un altercado fÃ­sico luego de que el animador conocido como el payaso Pichurris golpeara a un trabajador durante una posada empresarial, tras un comentario que considerÃ³ ofensivo hacia su esposa. El momento fue captado en video.

El incidente ocurriÃ³ durante una posada organizada para empleados de una empresa de transporte, donde el payaso fue contratado como parte del entretenimiento. En las imÃ¡genes se observa al comediante interactuando con los asistentes y cediendo el micrÃ³fono a uno de los trabajadores, como parte de la dinÃ¡mica habitual de su espectÃ¡culo dirigido a pÃºblico adulto.

Durante esa interacciÃ³n, el empleado realizÃ³ un comentario dirigido a la esposa del payaso, quien no participaba en el evento ni formaba parte del espectÃ¡culo. Tras escuchar la expresiÃ³n, el animador reaccionÃ³ de manera inmediata y golpeÃ³ al trabajador en el rostro, lo que provocÃ³ un intercambio fÃ­sico entre ambos frente a los asistentes.

En el video difundido se aprecia cÃ³mo varias personas intentan separar a los involucrados mientras el conflicto continÃºa durante algunos segundos. Posteriormente, el trabajador y el payaso caen al suelo, hasta que otros asistentes logran detener la confrontaciÃ³n.

Tras el altercado, la celebraciÃ³n fue interrumpida y las actividades programadas para la posada fueron canceladas. No se observa en las grabaciones la presencia de personal de seguridad ni de autoridades durante el momento del conflicto.

Hasta la redacciÃ³n de esta noticia, no se ha informado de personas detenidas ni de lesionados que hayan requerido traslado a un hospital, de acuerdo con lo que se observa en el material audiovisual y en los testimonios difundidos posteriormente.

Video del altercado se difunde en redes sociales

El video del enfrentamiento comenzÃ³ a circular en redes sociales pocas horas despuÃ©s del evento y rÃ¡pidamente fue replicado por diversas cuentas informativas. La grabaciÃ³n generÃ³ mÃºltiples reacciones entre usuarios, quienes compartieron el contenido en distintas plataformas digitales.

En las imÃ¡genes se escucha parte del intercambio verbal previo al golpe, aunque el audio no permite identificar con claridad la totalidad del comentario que detonÃ³ la agresiÃ³n. A pesar de ello, el momento exacto del golpe y la reacciÃ³n posterior quedaron registrados en el material difundido.

La difusiÃ³n del video provocÃ³ que el nombre artÃ­stico del payaso se volviera tendencia en algunas plataformas, donde se compartieron fragmentos del altercado y se debatiÃ³ sobre el comportamiento de los involucrados.

Payaso Pichurris explica su reacciÃ³n tras la agresiÃ³n

DespuÃ©s de que el video se viralizara, el payaso Pichurris publicÃ³ un mensaje en sus redes sociales para explicar su versiÃ³n de los hechos. En un video, seÃ±alÃ³ que su reacciÃ³n ocurriÃ³ luego de que el trabajador realizara un comentario ofensivo hacia su esposa, a quien afirmÃ³ que no permite que sea mencionada en su espectÃ¡culo.

El animador explicÃ³ que durante sus presentaciones acepta bromas e insultos dirigidos a su persona como parte del show, pero que reaccionÃ³ cuando el comentario involucrÃ³ a un miembro de su familia. TambiÃ©n indicÃ³ que la esposa no estaba relacionada con el evento ni con la empresa organizadora.

En su declaraciÃ³n, el payaso mencionÃ³ que el trabajador habrÃ­a mostrado una actitud provocadora desde el inicio del evento y que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, no se cuenta con informaciÃ³n oficial que confirme esa versiÃ³n.

El comediante tambiÃ©n negÃ³ haber consumido bebidas alcohÃ³licas durante el evento y seÃ±alÃ³ que atraviesa un tratamiento mÃ©dico que le impide hacerlo, aunque no detallÃ³ el tipo de condiciÃ³n de salud.

Empresa organizadora no emite postura oficial

Hasta el cierre de esta informaciÃ³n, la empresa que organizÃ³ la posada no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni ha informado si tomarÃ¡ alguna medida interna tras el altercado registrado durante el evento.

Tampoco se ha informado si alguna de las partes presentÃ³ una denuncia ante autoridades locales. No existe, hasta el momento, confirmaciÃ³n de que el caso haya sido turnado a instancias legales.

El incidente ocurriÃ³ en el contexto de las celebraciones de fin de aÃ±o, periodo en el que se realizan mÃºltiples eventos empresariales y reuniones sociales en distintas regiones del paÃ­s.