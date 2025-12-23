Vinculan a proceso al periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta

PUEBLA, Pue. (apro).- El periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del portal de noticias e-Consulta, fue vinculado hoy a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al salir de la audiencia, Ruiz Rodríguez dijo que pese a que el juicio en su contra ha estado plagado de inconsistencias e irregularidades y que el ministerio público no pudo acreditar sus acusaciones, el juez acabó por dictarle la vinculación.

"Es evidente que se trata de un juez de consigna y que es manifiesta y evidente su parcialidad", declaró el periodista, a quien le impusieron como medidas cautelares el acudir a firma mensual y la prohibición de que salga del país.

Señaló que todas las acusaciones que planteó en su contra el ministerio público se basan en suposiciones sobre un acuerdo que hizo con un abogado por el pago de honorarios.

Y que, aunque este abogado ya se presentó a declarar sobre la forma en la que se le pagó y sobre la cantidad real de dinero que recibió, el juez y la Fiscalía de Puebla no tomaron en cuenta ese testimonio, el cual deja sin sustento el caso.

El juez de control otorgó un plazo de 45 días para la investigación complementaria, tiempo en el cual el ministerio público solicitará a la Comisión Nacional Bancaria que se lleve a cabo una investigación sobre los ingresos del periodista.

"Quieren a ver que encuentran porque en lo que presentaron no hay nada", afirmó Ruiz.

Por la mañana, el director de e-Consulta presentó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra quien resulte responsable por los delitos de ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad derivado de las irregularidades que se han cometido durante el proceso como el hecho que le entregaron con errores e incompleta la carpeta de investigación.

Igual su defensa pidió la nulidad de la causa penal, luego de que el juez José Guillermo Valdez Luna, quien lo citó y llevó a cabo las primeras audiencias, está comisionado como administrador general de los juzgados de oralidad penal, por lo cual estaría impedido para ejercer funciones de juez.