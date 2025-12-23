Vinculan a proceso a presunto atacante de Jesús Gail Castro, hermano de “Markitos Toys”

ENSENADA, B. C. (apro).- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) dieron a conocer la vinculación a proceso de uno de los presuntos atacantes de Jesús Gail Castro, asesinado el pasado 28 de marzo en el municipio de Ensenada, y hermano de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Markitos Toys.

Conforme a la información difundida, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Armando Adrián “N” por el delito de homicidio calificado.

Esto, por los hechos registrados el día indicado en la delegación El Sauzal de Rodríguez, donde varios sujetos le dispararon a Jesús Gail y quedó tendido en el área del estacionamiento del restaurante Villa Marina, en el municipio porteño, según se difundió en su momento.

El ataque fue alrededor de las 18:04 horas, luego de que la víctima salió del establecimiento ubicado en el kilómetro 104 de la carretera Tijuana-Ensenada.

De acuerdo a la investigación, al parecer Armando Adrián utilizó arma de fuego, junto con otra persona, para disparar a Jesús Gail, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Tras esto, huyeron en un vehículo Toyota Corolla color guinda, abandonándolo, en el fraccionamiento Colinas del Mar.

Las indagaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, lograron establecer la presunta participación de Armando Adrián en los hechos, quien fue puesto a disposición del juez de control mediante orden de aprehensión.

El juez determinó su vinculación a proceso por homicidio calificado, manteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El asesinato causó relevancia debido a los presuntos vínculos de los hermanos Castro con grupos criminales; Markitos Toys es creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa, y se hizo popular en las plataformas de YouTube e Instagram al presumir negocios y un estilo de vida caracterizado por el lujo.

Sin embargo, en años recientes hubo ataques contra sus propiedades y diversos señalamientos, siendo uno de los más vistosos uno registrado en Culiacán cuando fueron lanzados desde avionetas volantes donde lo vinculaban -junto con otros influencers- a una de las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS).

Los mensajes aseguraban presunto lavado de dinero y apoyo a un grupo en conflicto con otra facción del mismo cártel.