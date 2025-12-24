Deja 40 heridos motín en el penal de “El Amate”

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un motín registrado durante la noche del martes en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, dejó alrededor de 40 personas privadas de la libertad con lesiones menores, informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con los reportes consultados, la revuelta se originó cuando un grupo de aproximadamente 15 internos, presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, intentó tomar el control de la seguridad interna de uno de los módulos mediante actos de extorsión, lo que detonó una riña generalizada.

Ante la situación, custodios penitenciarios, con apoyo de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, intervinieron para contener el enfrentamiento y retomar el control del penal. De manera preventiva, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron patrullajes en el perímetro exterior del centro penitenciario.

Tras el operativo, 40 internos resultaron con lesiones leves que no requirieron hospitalización, según el informe de seguridad. Horas después, las actividades en el penal se normalizaron, aunque las autoridades mantuvieron un dispositivo de vigilancia para garantizar el orden.

El hecho ocurre a pocos días de la aparición de una manta colocada en el exterior del complejo penitenciario, atribuida al Cártel de Sinaloa, en la que se hacía referencia al control del sitio.

En versiones oficiales, el director del CERSS No. 14, Dalmacio Becerril Tapia, confirmó que sí se registraron incidentes derivados de agresiones físicas entre internos, pero aseguró que la situación quedó bajo control y en calma.

En contraste, la jefa de prensa de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Midiam Torres, negó que se haya tratado de un motín o incidente mayor, y afirmó que no existe registro de hechos fuera de los protocolos, asegurando que la operación del penal se mantiene con normalidad.

Durante este 24 de diciembre, se observaron largas filas de familiares en el exterior del penal, quienes acudieron con alimentos para ingresar y celebrar la Navidad con los internos, bajo los filtros de seguridad establecidos.