Detienen por terrorismo a reportero de nota roja de Coatzacoalcos

Veracruz
Detienen por terrorismo a reportero de nota roja de CoatzacoalcosEl reportero administraba una página en Facebook desde la cual realizaba transmisiones en vivo y publicaba información de tipo policiaco para una audiencia de más de 61 mil seguidores.
COATZACOALCOS, Ver. (apro).- La Fiscalía de Veracruz informó la detención de Rafael “N”, identificado como reportero de nota roja en Coatzacoalcos y administrador de una página informativa en Facebook con 61 mil seguidores, por su presunta responsabilidad en diversos delitos.
De acuerdo con la autoridad ministerial, a Rafael “N” se le imputan los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, conforme a una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial con sede en este distrito.
La orden fue cumplimentada por elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Sedena, como parte de un operativo conjunto realizado en el municipio de Coatzacoalcos al sur de Veracruz.
El reportero administraba una página en Facebook desde la cual realizaba transmisiones en vivo y publicaba información de tipo policiaco para una audiencia de más de 61 mil seguidores.
Apenas unas horas antes de su detención, difundió una nota relacionada con la muerte de un agente de Tránsito durante una celebración, ocurrida en una palapa del municipio, información que fue compartida en su plataforma digital.
La Fiscalía no ha proporcionado mayores detalles sobre la investigación en curso.