El influencer Jaime Toral es imputado por explotación laboral y esclavitud

XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas imputó a Jaime Pascual “N”, influencer conocido como Jaime Toral, como presunto responsable del delito de trata de personas, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene resguardada.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la imputación comprende las modalidades de esclavitud, explotación laboral y trabajo o servicio forzado, presuntamente cometidas entre el 6 de septiembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2024.

Los hechos habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Morelos, donde el imputado presuntamente mantenía privada de la libertad a la víctima y la obligaba a grabar videos para diversas redes sociales, con la finalidad de obtener ingresos por monetización.

Pascual Hernández fue detenido en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, luego de ser identificado por un ciudadano.

La persona que lo reconoció reportó su presencia al 911, lo que derivó en un operativo de la Policía Municipal, que lo ubicó en el centro de la ciudad, sobre la calle Arista, donde se concretó su detención.

Las autoridades recordaron que el influencer se dio a la fuga tras la liberación de la víctima, conocida públicamente como?doña Lety, durante un operativo realizado por la Guardia Nacional en 2024.

La víctima denunció que fue privada de la libertad por un periodo prolongado en el municipio de Tantoyuca, y que desde 2021 el imputado difundía videos con ella en redes sociales.

En octubre pasado, la FGE de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera la localización de Jaime Pascual Hernández Toral, quien además fue excandidato a la presidencia municipal de Tantoyuca por Movimiento Ciudadano.

En audiencia, el juez de control dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 147/2025, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento.