Ordenan arrestar a 25 personas por el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo

La sucursal donde ocurrió la tragedia. Foto: Cuartoscuro / Arturo Castro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez giró 25 órdenes de aprehensión por el caso del incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, del pasado 1 de noviembre, en el que murieron 24 personas.

La Fiscalía de Sonora informó además que ya se han ejecutado siete órdenes de aprehensión derivadas del caso, además de que este miércoles se llevará a cabo una audiencia de imputación.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa en relación con los hechos investigados por el siniestro ocurrido el primero de noviembre en el establecimiento comercial Waldo´s, en Hermosillo, Sonora, fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, informó la dependencia estatal en su cuenta de X.

Hasta el momento, detalló, se han cumplimentado siete órdenes de aprehensión por parte de la autoridad, para las cuales se han autorizado cateos judiciales.

“Asimismo, se informa que la audiencia de formulación de imputación a la persona moral se llevará a cabo este día a las 17:00 horas, en Hermosillo, ante un Juez Oral Penal”, detalló la Fiscalía.

La citación para dicha audiencia correspondió al órgano jurisdiccional, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado brindó orientación a las víctimas para su debida atención y acompañamiento, indicó.