Periodistas piden a Sheinbaum pronunciarse sobre el caso de Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta

La Red de Periodistas Puebla también exige al gobernador Alejandro Armenta que “cumpla con la obligación de respetar el ejercicio periodístico”
miércoles, 24 de diciembre de 2025 · 18:20

PUEBLA, Pue., (apro).- Al reprobar la criminalización de Rodolfo Ruiz, director del portal de noticias e-Consulta, la Red de Periodistas Puebla pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum pronunciarse al respecto porque consideró que esta situación no sólo es un ataque a la libertad de expresión en la entidad, sino que promueve un clima de autocensura y miedo en el gremio periodístico.

“A la Red de Periodistas nos parece lamentable que mientras todas las personas deberían estar enfocadas en la celebración y el descanso, en Puebla se criminalice a Rodolfo Ruiz, director de e-consulta Puebla, quien ayer 23 de diciembre fue vinculado a proceso por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señala el comunicado.

La Red hace un llamado a la presidenta Sheinbaum a pronunciarse al respecto y a comprometerse a garantizar los derechos de libertad de expresión e información en Puebla y en todo el país.

También pide al gobernador Alejandro Armenta Mier que “cumpla con la obligación de respetar el ejercicio periodístico, como él mismo se comprometió en años pasados y esto se extendería a todas las personas que colaboran en su gobierno”.

“Hacemos un llamado al gremio y a la sociedad en general a que se unan y muestren apoyo no sólo al director de e-Consulta, sino al periodismo crítico y que proporciona herramientas para elevar la calidad del debate público y el ejercicio de otros derechos humanos”, subraya.

