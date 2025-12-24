Regina acusa a su madre de levantar un reporte falso de desaparición y la acusa de violentarla

SALTILLO, Coah. (apro).- Una joven de 17 años de edad respondió a la ficha de búsqueda que la Fiscalía General del estado emitió el pasado 22 de diciembre que no estaba desaparecida, sino que se encontraba con su media hermana y acusó a autoridades de la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial de Coahuila de favorecer a su madre, a quien acusó de maltratos y ha provocado que su hermana de 12 años atente contra su vida.

Regina, de 17 años de edad, subió un video al darse a conocer la ficha de búsqueda en la que se establece que fue vista en compañía de su media hermana y se desconocía el paradero, pero la joven denuncia no sólo la violencia y maltratos de parte de su madre identificada como Cynthia, sino el favoritismo de las autoridades y sus relaciones con el fiscal Federico Fernández Montañez, entre otros.

“El día de hoy me desperté con la noticia que hay un reporte como desaparecida y el cual es totalmente falso. Me encuentro bien; me encuentro segura y feliz, festejando estas fiestas como cualquier otra persona normal con mis seres queridos y familia. Mi mamá, la señora Cynthia Barragán Martínez levantó este reporte falso. A ella la denuncié hace tres meses por violencia y maltrato intrafamiliar, junto con mi hermana. Hace tres meses que no vivimos con ella y hace tres meses se le quitó mi custodia y se la dieron a mi media hermana Eva Cecilia Macías”, señala la joven.

La menor de edad afirma que teme por su vida y seguridad, ya que las autoridades de Coahuila la han puesto en riesgo al conceder a la madre su custodia y la de su menor hermana.

“Por medio de este video quiero hacer responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a las autoridades del estado de Coahuila, a mi mamá Cynthia Barragán Martínez y a señor Mario Alberto Contreras Díaz, ya que mi mamá trabaja en el DIF y su pareja en el PRI del estado de Coahuila”, agregó.

Regina narró que ella su hermana sufren de maltrato por parte de quien se desempeña como coordinadora de Trabajo Social en el DIF de Saltillo. La denuncia se presentó en la Fiscalía General del Estado, pero la dependencia se negó a seguir el caso y determinó el no ejercicio de acción penal, mientras que en la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia confirmaron que la madre ejercía violencia psicológica contra ella y su hermana.

Por su parte un juez del área Familiar determinó conceder la custodia a la madre, sin escuchar a la representación legal de las menores, a su media hermana y a las hoy víctimas.

“Ella (la madre) argumenta en su escrito que tuvimos dificultades por disciplina y límites que ella ponía y que nosotros, como adolescentes, no aceptábamos. Pero yo pongo a criterio de la autoridad si el hecho de poner candado al refrigerador para que no tomáramos comida es poner límites de crianza. El hecho de decirnos que trató de abortarnos más de una vez y que no logró deshacerse de nosotras y eso la pone mal; que debió insistir y matarnos cuando estábamos en su vientre ¿eso es crianza responsiva?, generar inseguridades en nuestro físico, forma de vestir y forma de hablar y demás parámetros de nuestras vidas; juzgándonos y diciéndonos que somos lo peor, ¿eso es amor?”, señaló.

Regina señala que su madre se ha relacionado con altas esferas del gobierno y en base a esto el juez de lo familiar falló para concederle de nueva cuenta la custodia de las hermanas, pero ella no quiere regresar a su lado.

“Es una injusticia todo lo que hacen para favorecerla”, señaló la joven, quien también habló a nombre de su hermana, quien pasa por condiciones de depresión grave a causa del maltrato materno.

De acuerdo con lo recabado por Proceso sobre el caso, las menores estudian en el mismo colegio que los hijos del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, a quien la madre solicitó su ayuda para cerrar la denuncia por maltrato y su apoyo para que en el Poder Judicial se hiciera un nuevo procedimiento y se le concediera de otra vez la custodia. Todo ocurrió sin notificar a la representación legal de las hermanas el desarrollo del mismo.