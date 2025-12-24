Se accidenta autobús de la línea Conexión al norte de Veracruz; hay ocho muertos

XALAPA, Ver. (apro).- Un accidente de autobús de la línea Conexión, ocurrido en una cañada del municipio de Zontecomatlán, en la región de la Sierra de Huayacocotla al norte de Veracruz, dejó ocho personas fallecidas, confirmó la Fiscalía General del Estado.



De acuerdo con el reporte oficial, además se atiende a 19 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de Chicontepec y Huayacocotla para recibir atención médica.



El Gobierno del Estado informó que las labores de rescate y auxilio continúan en la zona, con la participación de corporaciones de emergencia estatales y municipales.



Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle García señaló que se brinda atención a los pasajeros afectados por el “lamentable accidente” registrado en Zontecomatlán y que se mantiene el seguimiento puntual de la situación en la Sierra de Huayacocotla.