Secretaria de Cultura de Guerrero se disculpa; agraviados exigen respuesta de Evelyn Salgado

Aída Martínez, titular de la Secretaría de Cultura del Guerrero (al centro) captada en el Paseo del Pendón en Chilpancingo el domingo 21 de diciembre de 2025. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Seis semanas después de homenajear al exgobernador Rubén Figueroa, artífice de la guerra sucia en Guerrero y del repudio generado, la titular de la Secretaría de Cultura estatal, Aída Martínez, ofreció una disculpa, pero en sus redes sociales.

La funcionaria no puso sobre la mesa su renuncia como lo han pedido familiares de víctimas de la guerra sucia y la comunidad cultural.

En respuesta unos 600 artistas, académicos y defensores de derechos humanos desconocieron la publicación e insistieron que la disculpa la debe ofrecer la gobernadora Evelyn Salgado Pinea en el Congreso del estado frente a los agraviados.

“Debe atender los más altos protocolos y no reducirse a una publicación en redes sociales, esto para dignificar el dolor de las víctimas y sus familiares”.

El domingo 9 de noviembre en Huitzuco, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, rindió un homenaje al exgobernador de Guerrero, de 1975 a 1981,Rubén Figueroa Figueroa, el Tigre de Huitzuco, considerado uno de los artífices de la guerra sucia en la entidad.

Familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión durante su gobierno reprobaron el acto. De inmediato el gobierno estatal borró de sus cuentas oficiales la publicación.

“Muchas familias sufrieron la cruenta represión del gobierno genocida de Rubén Figueroa y de generales del Ejército como Arturo Acosta Chaparro. Quedó en la total impunidad por el pacto con los gobernantes sucesores. Y su hijo Rubén Figueroa Alcocer fue uno de los responsables de la masacre de 17 compañeros en Aguas Blancas y más de 23 heridos”, rememoró Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

“No fue una guerra sucia, fue un terrorismo de Estado porque a la gente se le ejecutó, detuvo y torturó injustamente. Muchos pueblos tienen la herida abierta”, dijo.

Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas, recordó que desde el 2023 el gobierno de Salgado Pineda aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 98VG/2023 de pedir una disculpa pública por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

Y señalar como “violadores a los derechos humanos” los espacios públicos que lleven los nombres de los perpetradores mencionados en la recomendación, entre ellos el de Figueroa Figueroa.

En un intento de control de daños, el gobierno de Evelyn Salgado corrió a la directora de actividades cívicas de la Secretaría de Cultura, Yareli Muñoz López, que tenía menos de tres meses en el cargo.

Creó una comisión para la revisión del calendario cívico del estado con funcionarios y allegados al gobierno estatal. Y ha recibido a la comunidad cultural y a la misma Micaela Cabañas sin comprometerse a nada.

Este martes 23 de diciembre a las 6:22 de la tarde, a través de su cuenta personal de Facebook, la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, publicó una carta dirigida a las víctimas de la guerra sucia, a sus familias, a las comunidades culturales y al pueblo de Guerrero.

El escrito también fue publicado en la cuenta oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

La funcionaria destaca cuatro puntos, pero en ninguna parte del escrito pone en consideración su renuncia al cargo.

Reconozco que el reciente acto cívico en torno a la figura del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa constituyó un error y un agravio directo a la memoria histórica de Guerrero. Haber realizado el evento público de carácter cívico a quien representó la represión como actuar, es revictimizar a quienes sufrieron sus consecuencias y contradice los principios de verdad y justicia”, justificó.

En los puntos ofreció una disculpa a los sobrevivientes, a las familias de los desaparecidos y a la sociedad guerrerense por el dolor e indignación que el acto provocó.

Dijo que han promovido la revisión exhaustiva y actualización del calendario cívico del Estado libre y soberano de Guerrero y presentado el sustento para la iniciativa de decreto de reforma del artículo 30 de la Ley número 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia.

Priorizarán, aseguró en el punto 3, los esfuerzos para que los espacios públicos y actos oficiales sirvan para dignificar a las víctimas, preservar el legado de las luchas sociales y educar en Derechos Humanos.

Y seguirán fortaleciendo espacios de diálogo que transformen la cultura en la entidad.

Por la noche, 570 artistas, académicos, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas emitieron una respuesta en la que desconocen la disculpa pública de la funcionaria estatal y exigen que la disculpa la debe dar la mandataria.

“La disculpa pública debe venir de parte del Gobierno del estado de Guerrero, es decir, de la gobernadora constitucional Evelyn Salgado Pineda, en un evento abierto a la población e invitando a los familiares de los actos mencionados, tal y como lo dice en letra la Recomendación 98VG/2023 de la CNDH, donde se enumeran seis recomendaciones dirigidas a la Gobernadora. No hacerlo es desacatar una recomendación emitida desde el 18 de abril de 2023.

En el segundo punto desconocen la revisión del Calendario Cívico porque, aseguran, se realizó sin la participación de personajes reconocidos y que cuenten con el conocimiento, sensibilidad y experiencia en la materia.

Piden garantizar la reparación del daño y que ningún espacio público lleve el nombre de los perpetradores de agresiones y violaciones de derechos humanos contra la población.

Respecto a Aída Melina Martínez Rebolledo reiteran su exigencia de su destitución porque durante su administración ha sumado acciones desfavorables que entorpecen el diálogo con comunidades culturales.

“Es evidente que no tiene un proyecto y que no cuenta con el perfil, la capacidad, ni la sensibilidad para ocupar el cargo que le fue conferido”, concluyen.