Sinaloa tiene jornada violenta con 11 asesinatos en vísperas de Noche Buena

CULIACÁN, Sin. (apro). - En vísperas de la Noche Buena, Sinaloa acumuló otra jornada violenta al registrar al menos 11 muertes entre las que se encuentra la de un agente de la Policía Municipal y una persona que había resultado herida, víctima indirecta de un ataque a balazos ocurrido el 12 de diciembre último.

Ambos casos no fueron integrados como homicidios dolosos sino como “agresión a la autoridad” en el caso de lo agente policiaco y como “muerte por otros” en el caso de la víctima indirecta.

El reporte diario de la Fiscalía General del Estado (FGE) advierte siete casos por estos delitos de los cuales seis se concentran en Culiacán, capital del estado.

Por otra parte, también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su informe de seguridad tiene registro de siete homicidios en Sinaloa, entidad que registró la mayor cantidad durante el 23 de diciembre último por encima de Guanajuato que tuvo seis y Michoacán con cinco.

Respecto al agente asesinado el día de ayer, fue identificado como Luciano N y de acuerdo a medios locales era hermano de la también agente de la corporación Petra Emilia, quien en marzo último fue privada de la libertad junto a otros dos policías identificados como Ezequiel y Joel Alberto. Los tres fueron encontrados horas más tarde sin vida en cerca del sitio donde fueron privados de la libertad.

Con este crimen suman 47 policías asesinados durante 2025 colocando a Sinaloa como la entidad con más casos a nivel nacional por encima de Guerrero y Guanajuato que acumulan 37 y 36 casos de manera respectiva.

Está violencia ocurre en un estado que sigue batallando por la guerra entre las facciones de “Chapitos” y “Mayos” que supera los 15 meses de confrontaciones.

Parte del saldo son las personas asesinadas víctimas indirectas como el caso reportado hoy que corresponde a alguien herido en un campo de fútbol americano el pasado 12 de diciembre. Esta persona de 21 años resultó con heridas por balas perdidas tras un enfrentamiento ocurrido en las cercanías.

Como medida para mitigar los crímenes la federación ha enviado dos contingentes de fuerzas especiales del Ejército que suman entre ambos 300 que se adhieren a los más de 2 mil elementos de distintas corporaciones que operan en Sinaloa.