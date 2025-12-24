Tras casi 20 horas de bloqueo carretero, localizan a adolescentes desaparecidas en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General de Puebla informó que, en coordinación con los cuerpos de seguridad estatal, localizó “en buen estado de salud” a las adolescentes Miriam Valencia Gallardo, de 14 años de edad, y Victoria Delgado Valencia, de 17, quienes estaban reportadas como desaparecidas desde la noche del sábado.

Por casi 20 horas, familiares y vecinos del municipio de Santa Isabel Cholula mantuvieron bloqueadas tanto la carretera federal, así como la autopista que comunica a esta capital con Atlixco y que es la ruta que conecta al sureste del país con Morelos y con los municipios de la Mixteca poblana, lo que generó largas filas de vehículos varados.

En un comunicado, la FGEP precisó que al “realizar actos de investigación” logró encontrar con vida a las dos jóvenes en la misma comunidad de Santa Isabel Cholula, donde sus familiares aseguraron que habían sido privadas de su libertad de manera violenta, pero la autoridad indica que, en entrevistas que rindieron, las menores de 14 y 17 años de edad señalaron que se ausentaron “de manera voluntaria”.

“Ambas menores fueron trasladadas a la Fiscalía para su valoración correspondiente. Desde que las menores de edad fueron reportadas como desaparecidas, la Fiscalía del Estado brindó atención inmediata a los denunciantes y desplegó un operativo coordinado para su búsqueda y localización. En las primeras entrevistas rendidas por las menores, señalaron haberse ausentado de manera voluntaria”, publicó la FGEP en sus redes sociales.