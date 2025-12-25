Ataque armado en Veracruz deja como saldo la muerte de un bebé

RAFAEL DELGADO, Ver. (apro).- Un ataque armado registrado en la localidad de San José Jalapilla, en el municipio de Rafael Delgado, en la zona centro de Veracruz, dejó como saldo la muerte de un bebé de un año de edad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes policiales preliminares, sujetos desconocidos habrían atado a un hombre y, durante la agresión, el menor resultó gravemente lesionado por impacto de proyectil. El niño fue identificado como Ethan Zair “N”.

El menor, originario de Orizaba, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular a un hospital de la región. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después en el Hospital Covadonga.

Según el dictamen del médico legista de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Orizaba, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, provocado por el impacto de un proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad ni el paradero de los agresores, y la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.