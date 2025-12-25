Estado de México

Edomex activa fase I de contingencia ambiental; no circularán el viernes 26 los siguientes vehículos

El gobierno mexiquense sugirió no quemar llantas ni realizar fogatas, así como disminuir el uso de chimeneas, carbón, leña y pirotecnia.
jueves, 25 de diciembre de 2025 · 18:54

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de México informó que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en la entidad.

En ese contexto se exhortó a la población a no quemar llantas ni realizar fogatas, así como disminuir el uso de chimeneas, carbón, leña y pirotecnia.

En un comunicado, la dependencia estatal informó que se llevan a cabo acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Tolucay Santiago Tianguistenco.

Lo anterior, derivado de que a las 11:00 horas de este 25 de diciembre se registraron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico de concentración de partículas PM en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán en los municipios del mismo nombre.

Como resultado de las actividades propias de las festividades decembrinas, la noche del 24 de diciembre, así como durante la madrugada y mañana del día 25 de diciembre de 2025, se registraron concentraciones elevadas de partículas.

Lo anterior, derivado de eventos extraordinarios como fogatas y quema de pirotecnia, propias de la tradición de la celebración, sumado a la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.

 

 

Medidas Aplicables en Salud

  • Las personas sensibles, se les recomienda permanecer en espacios interiores.
  • Evitar las quemas a cielo abierto.
  • Se recomienda posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados.
  • Realizar barrido húmedo de tu calle.

Restricciones a la circulación en el sector transporte

Este viernes 26 de diciembre deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas: 

  • a) Todos los vehículos con holograma de verificación "2".
  • b) Los vehículos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
  • c) Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado azul, terminación de placas 9 y 0.
  • d) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.
  • e) Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.
  • f)  Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.  
  • g) Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Exenciones

  • Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
  • Los taxis podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.
  • Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales.
  • Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
  • Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
  • Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente.
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
  • Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México.
  • Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas.
  • Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
  • Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente.
  • Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

 

 

La dependencia estatal pidió estar atentos sobre la calidad del aire, así como de los cortes informativos que emita a las 15:00 y 20:00 horas, de conformidad con el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en las ZMVT y ZMST, en https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire y http://proaire.edomex.gob.mx/bibliografia.

Más de
