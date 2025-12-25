Incendio presuntamente provocado consume 250 palapas en Mahahual

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Un voraz incendio, al parecer provocado, consumió unas 250 palapas en la localidad de Mahahual, el segundo puerto en importancia de arribo de cruceros en esta entidad, que comenzaba a repuntar actividades turísticas por la temporada alta.

Ubicada al sur de Quintana Roo, la comunidad de Mahahual amaneció esta Navidad con un enorme daño a su infraestructura turística porque alrededor de las 3 de la mañana, de acuerdo con imágenes de video, un sujeto prendió fuego, al parecer, de manera deliberada, a una palapa ubicada en la zona costera.

El fuego inmediatamente se propagó por la zona costera, aledaña a la calle Huachinango, donde yacen diversas estructuras de guano y madera que operan como establecimientos dedicados a la prestación de servicios turísticos.

En un video que circuló por redes sociales, se muestra el momento cuando un hombre le prendió fuego a una de las palapas, lo que ocasionó inmediatamente las llamas se esparcieran por el sitio.

A esa hora, pobladores de la comunidad que se encontraban despiertos intentaron sofocar el fuego, algunos con agua de mar que aventaban con cubetas desde la playa.

En otros videos que se han difundido, se aprecia el momento de la detención de un hombre, que es señalado por los habitantes de haber ocasionado el incendio. Al parecer se encontraba alcoholizado.

Por la tarde, la Fiscalía de Quintana Roo informó que se trataba de un sujeto identificado con el nombre de Miguel Ángel N, detenido por su probable responsabilidad en el delito de daños dolosos al aparentemente haber prendido fuego a las estructuras. El detenido

El daño perpetrado incluyó también áreas recreativas, mobiliario y equipamiento. Testimonios indican que el golpe fue fuerte para los prestadores de servicios turísticos de la comunidad porque se preparaban para días fuertes por la alta ocupación hotelera de fin de año.

Además, de que la localidad sufrió estragos por el bajo arribo de turistas en el segundo semestre de 2025, que en su momento fue comparado con lo ocurrido en Tulum por la escasa llegada de visitantes.