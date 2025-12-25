Matan a madre e hijo cuando intentaban ingresar a la visita navideña del penal de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Una mujer y su menor hijo fueron asesinados cuando intentaban ingresar a la visita navideña del penal de Playa del Carmen, localidad que amaneció este 25 de diciembre con un total de tres homicidios violentos.

De acuerdo con testimonios, la mujer había arribado días atrás procedente de Chiapas, estado al que planeaba regresar este jueves.

Se le relacionó presuntamente de manera sentimental con un sujeto de nombre Samuel Esteban, alias “El Troyano”, detenido en febrero por la Fiscalía de Quintana Roo al ser señalado como probable generador de violencia en Tulum.

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 7 horas de este jueves, cuando la mujer, en compañía de sus menores hijos se preparaban para ingresar a la visita navideña del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, el penal de esta localidad, donde al parecer buscaba visitar a "El Troyano".

A esa hora, indicaron los testimonios, un sujeto arribó a las afueras del centro de reclusión preguntando por el nombre de su víctima. Una niña, que era también su hija, señaló que se trataba de su madre. Fue en ese momento que ocurrió el ataque a balazos contra la mujer que inmediatamente perdió la vida junto al niño que llevaba en brazos.

Tras la agresión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, junto con efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, montaron un fuerte operativo por la zona poniente de esta localidad, cuando prácticamente las actividades se encontraban paralizadas luego de la Nochebuena.

Luego de esto, las visitas al penal quedaron completamente suspendidas. La Fiscalía de Quintana Roo, en un comunicado emitido por la tarde del 25, informó que fueron detenidos tres hombres y tres mujeres relacionados con este doble homicidio.

Atribuyó el delito a la disputa entre grupos criminales contrarios dedicados al narcomenudeo.

Casi a la misma hora que la policía reaccionaba, se atendió el homicidio de una persona encontrada sin vida con signos de violencia en el asentamiento poblacional conocido como In House, muy cerca del penal.

Aunque no existen indicios de que estén relacionados ambos hechos, éste último suceso abonó al amanecer sangriento que experimentó Playa del Carmen en esta Navidad de 2025.