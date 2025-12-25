Menor provoca incendio en parroquia tras lanzar cohete en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un menor de edad lanzó un cohete al interior de una parroquia, lo que provocó un incendio tras impactar el nacimiento; por fortuna, el fuego fue controlado de manera inmediata y sólo se registraron daños materiales. Los hechos quedaron registrados por una cámara de videovigilancia y posteriormente fueron difundidos en redes sociales.

El incidente ocurrió en la Parroquia María Madre de Dios, ubicada en el fraccionamiento Civac, en el municipio de Jiutepec, en vísperas de Navidad, cuando el artefacto pirotécnico fue arrojado hacia el interior del templo y cayó directamente sobre el nacimiento instalado en el recinto, lo que originó un conato de incendio.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa al menor, vestido con playera negra y tenis blancos, permanecer solo en el exterior de la parroquia, manipulando y encendiendo cohetes sin la supervisión de adultos. En la grabación no se aprecia la presencia de padres, familiares o alguna otra persona responsable en la zona.

El video muestra el momento en que el menor lanza el cohete de espaldas hacia el interior del inmueble y, segundos después, al percatarse del humo y las llamas que comienzan a generarse, se retira del lugar corriendo.

El incidente ocasionó daños al nacimiento, al equipo de audio y a parte de la instalación eléctrica del templo, ubicado en la calle 40 Norte, esquina con 10 Este, a un costado de la clínica 23 del IMSS, en Civac.

Vecinos del lugar intervinieron de manera inmediata para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del inmueble. Posteriormente, elementos del cuerpo de bomberos de Procivac acudieron para realizar labores de verificación y descartar riesgos adicionales, sin que se reportaran personas lesionadas.