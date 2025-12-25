Sicario asesina a quemarropa a un taxista adulto mayor en Acapulco

ACAPULCO, Gro. (apro).- En Acapulco, la violencia contra los trabajadores del transporte público no frena. El lunes, un taxista adulto mayor fue asesinado a balazos.

Una cámara de videovigilancia grabó el momento en que un hombre con una mochila se le acercó caminando al taxista, le apuntó con una pistola y le disparó a un metro de distancia.

El crimen ocurrió a las 10 de la mañana en el sitio de taxis sobre la calle Aquiles Serdán, en el centro de la ciudad.

En esa concurrida zona comercial, las unidades hacen base para dar servicio a los trabajadores de la zona hotelera del puerto.

El asesino huyó en un taxi de franjas amarillas marcado con el número 2090.

La víctima tenía unos 70 años de edad.

El jueves 24 de marzo, tres taxistas fueron asesinados a tiros en distintos puntos de este destino turístico.

Con este crimen suman 19 homicidios en contra de conductores de taxi y de camionetas tipo Urvan en lo que va de 2025.

Los trabajadores del volante han denunciado extorsiones y amenazas de muerte por parte de criminales, pero no han sido atendidos.

Las agresiones contra transportistas se agudizaron desde principios de 2024. A más de un año, las autoridades no han podido frenar la violencia contra el sector.

El subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, admitió que las organizaciones criminales mantienen un acoso contra los transportistas.

Atribuyó los asesinatos a los “reacomodos de los grupos (de la delincuencia) que operan en la ciudad”.

“Pasan de un lado a otro y generan este tipo de situaciones. Viven también de generar terror y pánico entre la población”, dijo.

El funcionario volvió a anunciar el reforzamiento de patrullajes y filtros de vigilancia con todas las fuerzas de seguridad.

Ni la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, o el director general de Transporte y Vialidad del gobierno del estado, Arturo Salinas Sandoval, han fijado una postura acerca de la crisis de violencia.