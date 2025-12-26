Dan 38 años de prisión a mujer por feminicidio de su hijastra de 6 años, en Ensenada

Fabiola, sentenciada a 38 años de cárcel por al feminicidio de su hijastra de 6 años. Foto: Especial

ENSENADA, B. C. (apro) .- Una mujer fue sentenciada a 38 años de cárcel tras acreditarse su responsabilidad en el feminicidio de una niña de 6 años, misma a quien tenía a su cuidado y a quien le ocasionó diversas lesiones en la cabeza, en hechos registrados en el municipio de Ensenada.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, informaron este viernes 26 de diciembre la sentencia lograda contra Fabiola Cruz Hernández.

Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2023 en un domicilio de la zona centro porteña. De acuerdo con la investigación, la sentenciada se encontraba con la víctima, una menor llamada Aitana Nikol, y quien era su hijastra, en un domicilio de la zona centro.

En ese lugar ejerció violencia física en su contra, provocándole lesiones graves en la cabeza que derivaron en su fallecimiento al día siguiente, siendo la causa de muerte un traumatismo craneoencefálico severo.

Aitana Nikol fue llevada el 23 de marzo por su papá al Hospital Velmar. Al estar su pareja al cuidado, le aseguró que la niña se había caído de “una distancia similar a la de la estatura de la menor”, según la información difundida en su momento.

La niña perdió la vida al filo de la medianoche, derivado de los diversos golpes que recibió un día antes.

En el transcurso de la investigación, las autoridades detectaron huellas de violencia física anteriores, al no corresponder con la última agresión.

Por último, el juez de Enjuiciamiento emitió una pena de 38 años, 1 mes y 15 días de prisión, además de ordenar el pago de 524 mil 924.90 pesos por reparación del daño.