Desaparecen una familia y taxista que se trasladaban de Nuevo Laredo a Ciudad Acuña

Los tres familiares desaparecidos mientras se trasladaban de Nuevo Laredo a Ciudad Acuña. Foto: Especial

SALTILLO, Coah., (apro) .- Un taxista y tres integrantes de una familia que se trasladaría de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Ciudad Acuña, Coahuila, se encuentran desaparecidos desde el pasado 23 de diciembre.

El taxista Víctor Sánchez fue contratado en Ciudad Acuña por familiares de las personas que se encontraban en la ciudad fronteriza tamaulipeca y hacia donde se dirigió. Los pasajeros son una mujer de 35 años, su hermano de 18 y una menor de 4 años.

A las 14:00 horas de ese día la mujer se reportó con su familia en Ciudad Acuña para informarles que ya estaban a bordo del taxi, pero después no lograron comunicarse.

La Comisión de Búsqueda de Tamaulipas emitió las fichas de desaparición de los tres integrantes de la familia, pero no del taxista, mientras que autoridades de Coahuila no han emitido algún comunicado.

La tarde del 24 de diciembre, familiares del taxista señalaron que la mujer, el joven y la niña fueron localizados, pero luego desmintieron la versión; la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas dio a conocer este viernes que mantenía activas las fichas.

Por su parte, la esposa del taxista pidió ayuda para localizarlo.

“Por favor ayúdenme a encontrarlo. ¿Cómo le explico a mi niña dónde está su papá? Estamos destrozadas, queremos saber dónde está. Él sólo iba por trabajo. No es posible que solo el no aparezca”, escribió en sus redes sociales.