Encuentran mutilado a joven desaparecido en Tecate; su primo aún no ha sido localizado

Carlos Alejandro (izquierda), hallado sin vida, y su primo José Eduardo (derecha), quien aún se encuentra desaparecido. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- Carlos Alejandro Fragoso Ramos, joven desaparecido junto con su primo desde el domingo 21 de diciembre en el municipio de Tecate, Baja California, fue encontrado hoy mutilado dentro de bolsas negras en un camino vecinal de dicha localidad.

Familiares, así como grupos buscadores locales, confirmaron el hallazgo registrado este viernes 26 de diciembre en la carretera libre Tecate-Mexicali, a la altura de una pequeña localidad identificada como San Pablo.

Los restos del muchacho estaban dentro de las bolsas indicadas, además de que al parecer estaban acompañados de un narcomensaje, pero esto último no fue ratificado por las autoridades locales.

Personas que pasaron por el lugar reportaron el escenario desde las 07:00 horas; fue por un tatuaje que posteriormente se confirmó la identidad.

Carlos Alejandro iba acompañado de José Eduardo Hernández Ramos, quien aún está desaparecido; ambos tenían entre 18 y 20 años.

Días antes, allegados de los jóvenes publicaron en grupos de redes sociales que estaban buscándolos, pues la última vez que se les vio estaban por unas canchas cerca de Rincón Tecate, además de que temían que pudieran haber sido “levantados”.

Tras ser identificado Carlos Alejandro, el colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate compartió un mensaje de apoyo.

“El colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate se une a la familia del joven Carlos Alejandro por esta pérdida ten irreparable ya que se encontraba como desaparecido, junto a su primo, y que aún no ha sido localizado. Descanse en paz y Dios les de la fortaleza a toda su familia para mitigar el dolor tan fuerte que hoy deja Carlos Alejandro”, expresaron en redes sociales.

Con este hallazgo, el municipio de Tecate –de poco más de 113 mil habitantes– mantiene un cierre violento de año 2025, pues en los últimos cinco días han sido registrados varios homicidios; de manera general, medios de comunicación locales suman 77 muertos en estos 12 meses.

Homicidios recientes en Tecate

También este viernes 26 fue reportado que un hombre fue ejecutado a las 13:20 horas en un fraccionamiento llamado Santa Anita, tras registrarse una balacera en dicho lugar.

En Navidad, un hombre fue encontrado en las inmediaciones del río con un disparo en la cabeza, además de que el lunes 22 y martes 23 hubo dos homicidios con arma de fuego, respectivamente.