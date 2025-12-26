Hallan en contenedores de basura de Mexicali a menor desaparecida en un parque de Disney

La Alerta Amber emitida en Estados Unidos tras la desaparición de la menor de edad. Foto: Especial

MEXICALI, BC (apro).- Una menor de 16 años que había sido reportada como desaparecida en el parque Disney California Adventure, en la ciudad de Anaheim, fue localizada con vida entre unos contenedores de basura en el municipio de Mexicali.

La Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad (Unapev), de la policía municipal de Mexicali, confirmó el hallazgo el pasado miércoles 23 de abril.

Según la ficha de la Alerta Amber emitida en Estados Unidos, la joven estaba sin localizar desde el pasado 20 de abril, por lo que llamó la atención que se encontrara en México, a más de 360 kilómetros de distancia.

Es Annie Enciso y se encuentra bien de salud, según los datos divulgados, y ya fue entregada a su madre.

Ricardo Hernández Ilizaliturri, jefe de la Unapev, declaró a la prensa de Mexicali el estado de la menor.

“Ella fue localizada en un lote baldío dentro de los contenedores de basura. Estaba escondida. Ahí la encuentran por un llamado al 911”, dijo.

Agregó que la dependencia municipal supo del caso por redes sociales, aunque no les llegó de manera oficial la alerta emitida.

“Se encontraba en condiciones normales, un poco como agitada, pero realmente de salud sí estaba bien. De hecho, se verificó al llegar y su estado era normal”, subrayó el mando policiaco.

Hernández Ilizaliturri agregó que la menor de edad estaba sola y que la madre, Francis Robles, argumentó que su hija “traía problemas de conducta”, lo que estimó fue el motivo para irse de su hogar.

“Ella se entrega por medio de una comparecencia, aquí en oficinas de comandancia central. Viene su mamá por ella, la identidad se verifica por enlace internacional y se hace entrega de su hija a la mamá. Y se comprometió a que iba a llevarla a tratamiento psiquiátrico en Estados Unidos”, apuntó el jefe de la Unapev. La entrega de la menor a su madre. Foto: Especial

La madre de la menor da otra versión

Sin embargo, en entrevista con medios, la propia madre ha desmentido esta versión, pues asegura que su hija nunca estuvo en los contenedores de basura.

Al parecer, tras el reporte de búsqueda, la madre del novio de su hija fue quien le avisó que estaba afuera de su domicilio en Mexicali.

Debido a esto, Francis Robles contactó a la policía municipal, quien sólo la trasladó a la comandancia, según estas versiones.