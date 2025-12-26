Lluvias en región de los Tuxtlas dejan una persona muerta, 200 viviendas afectadas y desbordamientos

XALAPA, Ver. (apro). - Las intensas lluvias registradas en la región de los Tuxtlas provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos en comunidades del municipio de Catemaco, con un saldo de más de 200 viviendas afectadas y al menos una persona fallecida, informaron autoridades estatales y locales.

Por segunda ocasión en menos de una semana, la comunidad de La Palma, en Catemaco, volvió a inundarse tras el desbordamiento del río. El primer evento ocurrió la noche del martes, cuando el agua ingresó a las viviendas con niveles de 30 a 40 centímetros.

Ante la emergencia, elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III para apoyar en labores de auxilio y limpieza. En este primer desbordamiento no se reportaron personas fallecidas.

Las lluvias continuaron la tarde del miércoles y generaron nuevas anegaciones. Durante este segundo episodio, una persona que se trasladaba a caballo fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar un vado, lo que derivó en su fallecimiento. El cuerpo fue localizado posteriormente.

Además del Plan DN-III, la Secretaría de Seguridad Pública activó el Plan Tajín, mientras que maquinaria pesada arribó a la zona entre las?19:00 y 20:00 horas para retirar lodo y palizada. La Secretaría de Bienestar distribuyó alimentos a las familias afectadas.

El agente municipal de La Palma, Domingo García confirmó que la nueva creciente afectó prácticamente a toda la comunidad.

“Tenemos más de 200 casas afectadas, más las que se llevó el río. No son dos casas, es toda la comunidad completa”, señaló, al solicitar la intervención directa del Gobierno del Estado para el envío de maquinaria pesada.

Explicó que el Ayuntamiento de Catemaco ha enviado las dos máquinas con las que cuenta, además del apoyo de un particular, pero advirtió que no permiten un dragado profundo que evite nuevas inundaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a?no intentar cruzar ríos o arroyos durante el temporal y a extremar precauciones ante las condiciones inestables del terreno. Los trabajos de apoyo y limpieza continuarán en los próximos días, mientras el Gobierno del Estado mantiene vigilancia permanente ante un periodo de lluvias que aún no concluye.