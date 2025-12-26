Localizan a cinco menores tras huir durante traslado del INM en Villahermosa

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Cinco de los seis menores de edad por los que fueron activadas cÃ©dulas de Alerta Amber el pasado 24 de diciembre en Villahermosa fueron localizados por autoridades estatales, luego de haber huido durante un traslado a cargo del Instituto Nacional de MigraciÃ³n (INM), dependencia que presentÃ³ la denuncia por la desapariciÃ³n.

De acuerdo con el boletÃ­n oficial de la FiscalÃ­a General del Estado (FGE) de Tabasco, la denuncia interpuesta por el INM en la entidad dio origen a la carpeta de investigaciÃ³n CI-FEIDDP-AA-167/2025.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del 24 de diciembre, cuando los menores eran trasladados por personal del INM al albergue "Celia GonzÃ¡lez de Rovirosa" y, al descender de la unidad mÃ³vil, salieron corriendo, lo que derivÃ³ en la activaciÃ³n del protocolo de bÃºsqueda.

La FGE precisÃ³ que los niÃ±os y adolescentes habÃ­an sido deportados desde Estados Unidos y que son originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, por lo que, tras ser localizados, cinco de ellos quedaron nuevamente bajo resguardo del Instituto Nacional de MigraciÃ³n.

Fueron encontrados Jorge Emiliano, Miguel, Dilan CaÃ­n, Tadeo Gael y Justin Joan, mientras que el menor identificado con las iniciales R.V.A. continuaba sin ser ubicado.

La FiscalÃ­a estatal seÃ±alÃ³ que darÃ¡ seguimiento a la investigaciÃ³n hasta su conclusiÃ³n legal y mantendrÃ¡ activa la bÃºsqueda del sexto menor.