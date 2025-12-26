Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, en accidente automovilístico

PACHUCA, Hgo. (apro).- El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo,? Alfredo González Quiroz,?falleció en un accidente automovilístico la tarde de este viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con el reporte emitido por el gobierno del estado, el accidente fue a consecuencia de la lluvia que prevalecía en el lugar, donde el chofer perdió el control del vehículo, impactando su parte lateral contra un árbol.

Por el impacto, edil perdió la vida y resultaron lesionados el chofer y su escolta, quienes fueron trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en la carretera de Cuautepec hacia Tepeapulco, luego de que el edil visitara una comunidad de su municipio.

Alfredo González Quiroz fue postulado por una coalición confirmada por Nueva Alianza y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); de este último partido era simpatizante. Ingeniero industrial de profesión, también fue director y fundador de Grupo Merc de Hidalgo.

El pasado 29 de noviembre, el alcalde había denunciado que una camioneta le había cerrado el paso durante su trayecto hacia la comunidad de Corralillos; presuntamente, los tripulantes eran hombres armados.?

Consultado posteriormente sobre el hecho, el gobernador Julio Menchaca Salazar consideró que puso tratarse de un incidente en carretera y descartó un intento de ataque contra el edil, quien fue resguardado por elementos de la policía estatal.?